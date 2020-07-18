要發大財了？夫妻名下突「多出4套房」　結局反轉齊痛哭

▲買房不僅牽涉龐大金額，相關的法律程序也須注意。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

買房是許多人一生的夢想，尤其現今買房大不易，越來越多年輕人選擇當「無房族」，寧願終其一生租房也不想承擔沈重房貸壓力。如果有一天，意外發現自己名下多了 1 套房子，會不會覺得是天上掉下來的禮物？但是天下沒有白吃的午餐，中國大陸海南省一對夫妻就遇到這樣的事，丈夫名下突然多了 4 套房子，但伴隨而來的卻是無盡的麻煩。根據陸媒報導，來自安徽的一對夫妻去年在海南省海口市買了一套房子，今年報稅的時候，太太蔣女士卻發現丈夫名下不僅有自己新買的房產，還有 4 套在海甸島一個社區內的房子。蔣女表示，一開始還以為是老公瞞著自己買下 4 套房子，當下真是又驚又喜、高興得不行，以為自己發財了。但回家一問老公，老公卻也是一頭霧水，夫妻倆這才發覺事情不太對勁，於是向當地政府詢問。原來是建商曾向蔣女先生借錢，為了取信於人，便將預售屋先登記在蔣女先生名下。之後錢還清了，蔣女先生也早就忘了這事。但沒想到，建商一直沒變更房子的所有權，之後又把這套房子賣給其他住戶，引發出消費糾紛更為此鬧上法院。而無端被牽扯到其中的蔣女先生，不但沒有賺到天上掉下來的房子，反而必須配合調查一直在法院奔走，讓蔣女直呼真的有夠倒霉。（編輯：倪浩軒）