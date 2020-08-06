陸生仍被排除入境惹議　陸委會：應釐清有無政治障礙干擾

6 日下午在例行記者會上，陸委會副主委邱垂正表示，陸委會了解陸生、陸配、陸籍配偶所生子女、各類境外人士，都有入境的需求，但考量近日國際疫情急遽升溫，政府防疫資源有限，必須本於循序漸進、分流分眾、井然有序等原則，逐步開放入境，才能將有限資源的運用發揮到最好。
至於陸生部分，政府基於兼顧「防疫優先」與保障含陸生在內的所有境外生受教權益，已於 7 月 22 日宣佈開放包括陸生在內之應屆畢業境外生返台入境就學，惟開放迄今已逾 2 週，對比名單上的應屆畢業陸生有 3164 人，現獲核准返台者卻不到 200 人、實際入境返台陸生人數更不到 30 人。
邱垂正並聲稱，既然各界都反應大量應屆畢業的陸生都有返台需求，那為何相關措施已開放 2 週，實際能返台的人數仍然這麼少，是否受到不必要的阻撓或障礙？因此暫緩一下，釐清緣由會比較妥當。否則，陸方對於急需返台完成學業的應屆畢業陸生尚且如此，實在難以期待陸方會同意其他陸生順利來台。
此外，陸委會也認為，兩岸關係正向發展是雙方「共同的責任」，而且目前是 8 月，正值暑假，應屆畢業生以外的陸生，應沒有即刻返台的迫切需求，故政府仍將持續觀察陸方反應，看對岸是否有設置完全無必要的政治障礙，並在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，秉持循序漸進、井然有序原則，審慎研議開放時機。對於暫未能入境的陸生，陸委會仍將會同主管機關教育部，請各校持續辦理安心就學方案給予協助。