中國洪澇逾6千萬人次受災　長江上游又將現洪水

據中國國務院新聞辦公室官網文字實錄，中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文上午在防汛救災記者會中公布，今年中國大陸洪澇災害造成6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億元，分別較前5年平均值偏多12.7%和15.5%。
中國水利部副部長葉建春則表示，今年以來，中國大陸降雨偏多，時間、空間集中，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等流域大江大河發生12次編號洪水。
其中，長江發生流域性大洪水，三峽水庫出現3次每秒5萬立方公尺以上的入庫洪峰，中下游幹流沙市以下江段及洞庭湖、鄱陽湖區全線超警，最長超警時間是42天。全中國大陸共有634條河流發生超過警戒水位以上洪水，其中194條超過保證水位、53條超歷史水位。
中新社上午則引述中國水利部方面預計，中國大陸西北東南部、西南東部、華北大部、黃淮北部、東北大部等地，未來3天將有大到暴雨，其中四川中北部、甘肅南部、陝西西南部、京津冀（北京、天津、河北）、遼寧西南部等地將有大暴雨。
報導表示，受降雨影響，長江上游將出現洪水過程，岷江、沱江、涪江等支流水位較高，部分中小河流可能發生大洪水，黃河流域渭河、海河流域部分河流將出現漲水過程。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090813