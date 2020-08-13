🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 兩岸

中國洪澇逾6千萬人次受災　長江上游又將現洪水

中央社
calendar_today2020-08-13 14:12:24

▲中國大陸洪災不斷，圖為12日的北京。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸洪災不斷，圖為12日的北京。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北13日電）中國今年洪澇不斷，官方今天公布統計表示已有6346萬人次受災，直接經濟損失人民幣1789.6億元。中國水利部預估，受強降雨影響，長江上游又將出現洪水，部分中小河流可能發生大洪水。

據中國國務院新聞辦公室官網文字實錄，中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文上午在防汛救災記者會中公布，今年中國大陸洪澇災害造成6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億元，分別較前5年平均值偏多12.7%和15.5%。

中國水利部副部長葉建春則表示，今年以來，中國大陸降雨偏多，時間、空間集中，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等流域大江大河發生12次編號洪水。

其中，長江發生流域性大洪水，三峽水庫出現3次每秒5萬立方公尺以上的入庫洪峰，中下游幹流沙市以下江段及洞庭湖、鄱陽湖區全線超警，最長超警時間是42天。全中國大陸共有634條河流發生超過警戒水位以上洪水，其中194條超過保證水位、53條超歷史水位。

中新社上午則引述中國水利部方面預計，中國大陸西北東南部、西南東部、華北大部、黃淮北部、東北大部等地，未來3天將有大到暴雨，其中四川中北部、甘肅南部、陝西西南部、京津冀（北京、天津、河北）、遼寧西南部等地將有大暴雨。

報導表示，受降雨影響，長江上游將出現洪水過程，岷江、沱江、涪江等支流水位較高，部分中小河流可能發生大洪水，黃河流域渭河、海河流域部分河流將出現漲水過程。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090813

關鍵字

6000萬 長江 洪水 受災 中國大陸

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽