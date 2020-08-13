習近平下令制止餐飲浪費　中國整治大胃王直播

新華社11日報導習近平下令要堅決制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍後，官媒央視新聞隨即點名部分網路大胃王「吃播」嚴重浪費食物，有的甚至吃了再把食物吐掉。
綜合北京日報、澎湃新聞報導，為搏眼球，在大陸各直播、短影音平台上，大胃王比賽、大胃王「吃播」比比皆是，日復一日挑戰食量上限。
報導稱，很多直播客在鏡頭前看似津津有味地大吃大喝，實際上是利用各種剪輯手法來掩蓋假吃、催吐等等。這些極端化現象背後，是誤導消費習慣、鋪張浪費和危害健康，營造畸形飲食文化。
據報導，大胃王「吃播」遭央視點名批評後，大陸多個影音和直播平台相繼做出反應。目前在抖音、快手等短影音平台搜尋「吃播」、「大胃王」等關鍵字，會立刻出現「文明吃播，珍惜糧食」等提示。
據報導，網路盛傳一張截圖顯示，有平台開始對「以多吃為主題的吃播秀」進行整治，違規者將被封號，並不予解封。部分知名直播客的吃播內容也被刪除，比如以戶外烤肉出名的抖音主播「小馬吃草」，其作品數量如今顯示為零。
「小馬吃草」自稱是來自高原的吃貨，推出的大部分影片都以食材量多、做法粗暴而出名。他曾經出動吊車燒烤一整隻駱駝而轟動全國，搏得上千萬按讚，目前坐擁粉絲超過500萬人。
據報導，快手表示，已發布「吃播」規定，在影片中食用易引起身體不適的食品、使用非正常器皿吃東西、生吃活物等行為都屬於違規情況。
直播平台鬥魚今天也表示，將加強之後的美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。
據報導，「吃播」是從2014年底、2015年初在韓國網路興起的一種「美食真人秀」節目，具體來說，就是坐在家中的網路鏡頭前，向網友直播自己吃飯的過程，依靠「吃相」的受歡迎程度獲得「打賞」。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090813