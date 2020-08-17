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4號前腳剛走 中國官方：長江5號洪水將來臨

中央社
calendar_today2020-08-17 05:45:40

▲中國近日降下多起暴雨，長江、黃河流域水位暴漲。（圖／翻攝自中新網）
▲中國近日降下多起暴雨，長江、黃河流域水位暴漲。（圖／翻攝自中新網）
（中央社台北16日電）長江流域洪水仍不見平息。繼今年長江第4號洪水15日上午通過三峽大壩後，中國水利部長江委水文局今天發布長江上游的嘉陵江、涪江洪水橙色預警，並預測長江上游將再次形成「編號洪水」。

今年長江第4號洪水的洪峰，才於15日上午8時左右經通過三峽庫區，入水量高達每秒6.2萬立方公尺，高於今年前3次洪水。若長江再形成「編號洪水」，就將成為今年第5號洪水，且相隔才2至3天。

長江委水文局並宣布，長江支流的今年嘉陵江2號洪水，已在今天形成，距離今年嘉陵江1號洪水的形成僅有3天，連位處嘉陵江最上游、遠在華北的陝西省略陽縣，也遭到洪水侵襲。

略陽縣政府今晚發布緊急命令，指嘉陵江洪峰今晚8時將通過縣城一帶，當地部分房屋的1樓「將被水淹」，因此縣城內1樓所有住戶必須遷移到6層樓以上房屋的3樓以上暫避。

央視新聞報導，長江委水文局因此要求涪江、長江幹流寸灘江段、長江中下游幹流沿線，以及洞庭湖區、鄱陽湖區等地民眾要注意防範洪水。

報導指出，受豪雨影響，四川省境內涪江上游發生較大幅度的河水上漲，多個觀測站水位不但超過警戒線，還超過攸關河堤安全的保證水位。因此，下游的重慶市今天持續維持防汛2級響應。

長江委水文局預測，16至17日嘉陵江、岷江流域仍維持強降雨；涪江小河壩觀測站未來2天將再次發生超出保證水位的洪水；因此，岷江、沱江、嘉陵江及長江上游幹流，都將再現較大洪水。

根據水文局的預警資訊，長江上中下游及鄱陽湖區、洞庭湖區的洪水預警，仍維持在藍色至橙色不等的級別。（編輯：邱國強）1090816

關鍵字

長江 澇災 中國 5號洪水 三峽大壩

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