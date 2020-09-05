中國成功試射實驗太空飛機　傳類似美X-37B

中國官方的新華社發布新聞：「我國4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，期間，將按計劃開展可重複使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。」
「華爾街日報」報導，有別於近期幾次高調執行任務，這次中國國家航天局在發射前沒有預先宣布，新華社的文字裡也沒提到更多太空飛機細節或打算在軌道停留多長時間。
中美兩國都有研發無人、可重複使用太空飛機的秘密計畫。去年美國空軍的X-37B「軌道測試載具」（Orbital Test Vehicle）完成一項在地球軌道達780天的任務；X-37B外形就像已退役的太空梭縮小版。
香港「南華早報」指出，中國這次發射任務極端保密，一份在社群媒體流傳的備忘錄拷貝版顯示，單位職員與參訪者在現場不得拍發射時的照片，也不能在線上討論此事，還要各單位在任務期間應強化個人安全教育與管理，避免洩密。
不過南華早報引述一名軍方消息人士透露，這次發射締造多項創舉，「太空飛行器是新的，發射方式也不一樣，這也是為何格外需要保密」。消息人士不願透露更多細節，但暗示「你們不妨去看看美國的X-37B」。
X-37B是類似小型太空梭的無人太空飛機，由火箭發射後，可自行巡航返回地球，並在跑道降落。美國到目前已用X-37B執行4次機密任務，在地球軌道長時間停留並進行秘密酬載。
像X-37B這類極音速太空飛行器有成為武器的潛力，可消滅敵方衛星、太空站、地面目標或飛彈，且難以偵測及攔截。不過軍事專家認為，這種太空飛行器也能民用，包括參與衛星發射、維修，或運送太空人及物品。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1090905