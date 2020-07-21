影／95歲施起義遵古法製香　榮獲鹿港鎮模範父親

鹿港鎮今年共有23位模範父親接受表揚，其中最年長的是95歲的施起義，他也是鹿港施美玉香舖的第6代掌門人，畢生做好香且育子有成，鹿港鎮長許志宏今（21）日前往探訪，並推崇他獲得模範父親表揚是實至名歸。
施美玉香舖創立於清乾隆39年間，由內陸施智亭渡海來台定居鹿港，世傳迄今，專營各種極品名香，施起義承擔家業之後致力於傳統製香，堅持遵從古法，秉持「童叟無欺，名揚四海」的理念經營，奠定百年老店聲譽不墜。
施起義老先生說，施美玉香舖所精製線香，挑選天然優良材料，運用獨家香術研製，神人供養，一舉兩得，無論是敬神禮佛禪坐，或運用時日常生活起居，皆可促進提神醒腦，袪除穢氣，提升空氣品質。
每年端午節，施起義更號召全家大小一起製作包材，不計成本回饋鄉里，免費贈送手工紙香包給鄰里，紙香包內含有近20種中藥材粉末，散發出淡淡的香氣可令人心情沉靜，在炙夏中也達到驅除蚊蟲叮咬的效果，很多鄉親及遊客對這份小禮物備感驚奇，愛不釋手。
俗語云「前世燒好香，今世得好緣」，施起義先生畢生做好香，不僅是對民俗信仰的恭敬虔誠，也是對健康與環境的負責﹔他與夫人施楊如玉夫妻胼手胝足辛苦耕耘經營事業和家庭，再加上兒子媳婦、孫子孫女、女兒女婿的幫忙，施美玉名香祖舖方有今日的成果，育子有成，兒孫滿堂幸福安樂，榮獲模範父親表揚，實至名歸。