影／95歲施起義遵古法製香　榮獲鹿港鎮模範父親

▲鹿港鎮長許志宏今（21）日前往探訪鹿港鎮今年最年長的模範父親、95歲的施起義。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.21）

▲鹿港施美玉香舖堅持以古法製香，百年老店聲譽不墜。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.21）

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鹿港鎮今年共有23位模範父親接受表揚，其中最年長的是95歲的施起義，他也是鹿港施美玉香舖的第6代掌門人，畢生做好香且育子有成，鹿港鎮長許志宏今（21）日前往探訪，並推崇他獲得模範父親表揚是實至名歸。施美玉香舖創立於清乾隆39年間，由內陸施智亭渡海來台定居鹿港，世傳迄今，專營各種極品名香，施起義承擔家業之後致力於傳統製香，堅持遵從古法，秉持「童叟無欺，名揚四海」的理念經營，奠定百年老店聲譽不墜。施起義老先生說，施美玉香舖所精製線香，挑選天然優良材料，運用獨家香術研製，神人供養，一舉兩得，無論是敬神禮佛禪坐，或運用時日常生活起居，皆可促進提神醒腦，袪除穢氣，提升空氣品質。每年端午節，施起義更號召全家大小一起製作包材，不計成本回饋鄉里，免費贈送手工紙香包給鄰里，紙香包內含有近20種中藥材粉末，散發出淡淡的香氣可令人心情沉靜，在炙夏中也達到驅除蚊蟲叮咬的效果，很多鄉親及遊客對這份小禮物備感驚奇，愛不釋手。俗語云「前世燒好香，今世得好緣」，施起義先生畢生做好香，不僅是對民俗信仰的恭敬虔誠，也是對健康與環境的負責他與夫人施楊如玉夫妻胼手胝足辛苦耕耘經營事業和家庭，再加上兒子媳婦、孫子孫女、女兒女婿的幫忙，施美玉名香祖舖方有今日的成果，育子有成，兒孫滿堂幸福安樂，榮獲模範父親表揚，實至名歸。