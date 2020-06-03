港澳因疫情禁辦六四活動　美國務院倡線上悼念

（中央社台北1日電）4日是「六四」事件31週年，香港和澳門官方以疫情為由，首度禁辦紀念活動；北京的「天安門母親」也無法集體祭拜。美國國務院則將舉辦線上燭光晚會，指不讓中共抹去天安門的記憶。每年6月4日在香港維多利亞公園舉辦的燭光晚會，都有超過1萬人參加，是全球最大的「六四」天安門事件紀念活動。不過，晚會今年將面臨31年來首度停辦。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，香港政府頒布了「限聚令」，限制公共場所的人員聚集。隨著疫情趨緩，相關禁令雖有放寬，但依然禁止人員聚集直到6月4日。「六四」紀念活動首當其衝。維園晚會的主辦方「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）日前計劃於5月31日舉辦「六四」遊行，但被警方以疫情為由否決。而支聯會秘書蔡耀昌1日證實，警方已對維園晚會發出反對通知書，為31年來首次。綜合香港電台和明報報導，支聯會主席李卓人日前表示，警方若禁止集會，支聯會常委仍會在4日當晚8時以8人一組、保持1.5公尺的社交距離走進維園，並有30分鐘的網上集會，播放受難者家屬團體「天安門母親」的發言影片。李卓人說，支聯會及泛民主派部份區議員當晚會在全港擺攤，呼籲民眾無論身在何處，晚間8時一起點亮燭光，在8時9分默哀一分鐘。與香港隔海相望的澳門，今年也無法舉辦六四紀念活動。澳門獨立媒體「愛瞞日報」報導，澳門民主發展聯委會（民聯會）日前申請舉辦燭光悼念集會，被澳門治安警察局以疫情為由禁止，為31年來首次。幾天後，新澳門學社再申請舉辦1至5人的小規模集會，仍被警方以「活動可能吸引大量民眾圍觀」為由，禁止舉辦。5月初，「民聯會」舉辦的六四圖片資料展，也被澳門市政署撤銷場地申請。在北京，「天安門母親」受疫情影響，今年能否照常到萬安公墓集體祭拜，仍是未知數。團體發言人尤維潔告訴香港電台，受難者家屬自農曆新年起都未再見面，準備祭文的難度提高。他說，若無法集體祭拜，家屬也希望能在當天分批前往公墓，但絕不接受禁止祭拜。在台灣，華人民主書院於31日舉行了「當良心是一種罪—6431自由音樂會」。而4日當晚，國立台灣大學校內將舉行「六四卅一，榮光歸港」的紀念活動，國立政治大學也會舉行「毋忘六四 同舟撐港」集會。而在台港人也自發在自由廣場牌坊下舉辦燭光晚會。而國立清華大學當代中國研究中心則將舉辦「『六四』是怎麼一回事」和「血路」紀錄片放映會，並邀請香港立法會議員陳志全以視訊方式參加映後座談。當年的學運領袖、目前居於美國的王丹在推特（Twitter）上呼籲，預留美東時間4日上午9時，參加全球網路公祭和悼念儀式，而詳情將在2日公布。立場新聞報導，美國國務院民主人權與勞工局東亞辦公室、負責中國事務的官員米勒（Beau Miller）近日以電子郵件宣布，國務院將於美東時間3日（台灣時間4日）舉辦網上燭光晚會，悼念死難者。他呼籲參與者錄製15到30秒的影片，拍攝或繪製手持燭光圖片，簡述如何受到天安門示威者的鼓舞，或如何為爭取自由而奮鬥，並以#TiananmenVigil為標籤，將內容上傳到社群媒體，也可在推特上轉載國務院（@StateDept和、StateDRL帳號）的影片。米勒強調，「我們決心不讓中共抹去對天安門廣場的記憶，並希望這場網上燭光守夜活動能激發世界各地的人權倡議者」。（編輯：沈朋達/張淑伶）1090601