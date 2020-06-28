66年來沒投過反對票　中國人大代表申紀蘭過世

（中央社台北28日電）曾公開表示「從沒投過反對票的」中國標誌性人大代表申紀蘭傳出今晨過世。她從1954年出任中國全國人大代表後，連任13屆，從未落過選。她以「聽黨的話」自豪，曾被稱為人大的「活化石」。日前中國網路就盛傳91歲的申紀蘭5月底送醫後病危，中國國家禁毒委還曾釋出註明6月出品的申紀蘭反毒宣傳片，疑似闢謠。澎湃新聞上午報導稱，從多個管道證實全國人大代表申紀蘭28日淩晨逝世。新京報旗下微信公眾號「政事兒」也引述山西省平順縣新聞辦，證實申紀蘭過世消息。不過，至截稿前，這項消息尚未獲官方證實。申紀蘭1929年12月生，山西省平順縣人，曾任平順縣西溝村黨總支副書記。她自1954年出任中國全國人民代表大會代表後，至今從未落選，她曾公開表示「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，因此被諷刺為「舉手機器」、人大的「活化石」。據中國人大網介紹，申紀蘭是第一屆至第十三屆全國人大代表。她積極維護婦女勞動權利，倡導並推動男女同工同酬寫入憲法。2018年12月18日，中共頒授申紀蘭改革先鋒獎章。2019年9月17日，中國國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭「共和國勛章」。（編輯：翟思嘉/賴言曦）1090628