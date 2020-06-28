港財政官員：美國挑起制裁　港府已有應變預案

（中央社台北28日電）美國近期通過法案反制「港區國安法」，香港財政司司長陳茂波指美國藉此挑起制裁，並表示香港業界至今沒有出現顯著資金外流，港府已作全面評估及相關應變預案。陳茂波今天在港府財政司司長的官網上發表「司長隨筆」，指稱美國藉「港區國安立法」挑起所謂的「制裁」，讓市場關注美國的措施會帶來什麼影響，而中美關係緊張也增添不明朗因素。港府已對此「作了全面的評估，也做了相關的應變預案」。陳茂波表示，銀行及財富管理等金融界普遍指出，銀行及其客戶認同「港區國安法」的立法需要，認為有助香港社會恢復秩序和治安，而穩定的社會環境則有利於營商、投資和生活。在資金流方面，陳茂波表示，業界表示至今沒出現顯著的資金外流。他引述市場數據指出，香港匯率持續靠近港幣7.75元（約新台幣29.51元）兌1美元的強方區間。陳茂波更進一步指出，自今年4月以來，香港匯率多次觸及強方兌換保證，讓金管局需多次入市承接美元的沽盤，合計共釋出超過港幣570億元的資金，而香港銀行同業的拆息也持續偏低。種種情況皆顯示香港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。陳茂波並指出，相信「港區國安法」實施後，香港很快會恢復社會和政治穩定；「一國兩制」的基礎將更加堅穩，在國家持續開放和深化改革過程中扮演更積極腳色。他也認為，全球經濟重心向東移，中國大陸和發展中的亞洲，能為香港提供歐美以外的龐大市場。中國第13屆全國人大常委會今天開始為期3天的第20次會議，外界預期將審議並表決通過「港區國安法」。此前，美國參議院在當地時間25日迅速通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），要制裁阻礙中國履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港義務的人士。在更早之前，中國全國人大在今年5月28日的閉幕會通過「港區國安法」立法授權後，美國總統川普美國（Donald Trump）29日在白宮記者會作出指示，採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制。川普也指出，同時將修改對香港的旅行建議，以反映中國國家安全機構日益增加的監視與懲罰風險，並將採取行動，取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。（編輯：賴言曦/沈朋達）1090628