日本迪士尼7月1日防疫開園　籲遊客戴口罩不喊叫

（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋受疫情影響閉園約4個月，將於7月1日採限制人數方式重新開園。為做好防疫，園方籲請遊客屆時戴口罩、保持社交距離，及儘可能勿大聲喊叫。日本讀賣新聞報導，營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司（Oriental Land），在7月1日重新開園前，今天先向媒體公開相關防疫對策。關閉約4個月的東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，將從7月1日正式開放遊客入園，園方今天向媒體展示防疫對策，包括在入園入口處由戴著防護面罩的員工，為裝扮成入園遊客的員工一一量測體溫；只要體溫超過攝氏37.5度，就無法入園。雖然園方要求遊客戴口罩，但考量到避免中暑，只要能跟其他遊客保持一定距離，就可以不戴口罩。園內的吉祥物也會跟遊客保持距離，配合音樂節奏揮手歡迎遊客入場，但不會跟遊客有所碰觸；現場也有員工舉著呼籲遊客彼此保持安全距離的看板。會吸引大批遊客聚集的園內遊行，現階段暫時停止，也有遊樂設施為了防疫暫不開放使用；部分遊樂設施會採間隔入座，且為了防止飛沫，也會籲請遊客盡可能不要大聲喊叫。現階段遊客要入園必須在專用網站預約購買指定日期門票，單日入園人數會控制在往常半數以下，只要額滿就無法預約購票。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090629