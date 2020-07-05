共同社：北京擬派數百武警　觀察員名義常駐香港

（中央社東京5日綜合外電報導）共同社4日引述中國消息來源報導，因應為取締反政府活動等目的而施行的「港區國安法」，中國當局計畫派遣準軍事組織武裝警察部隊200到300人，以「觀察員」名義常駐香港。
報導稱，相當於香港憲法的基本法規定，香港政府負責維持香港地區的社會治安，如果有必要時，得請求中央派駐香港負責防務的軍隊協助。如果在中國大陸負責處理暴動等的武警常駐香港的話，形同抽除基本法的主要部分。香港居民勢必會面臨更強大心理壓力。（譯者：劉學源）1090705
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