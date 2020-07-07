講稿突刪香港議題　義媒：教宗被中國掐住喉嚨

（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）中國通過「港區國安法」後香港的自由人權處境備受全球關注，教宗5日原定在公開談話關懷香港，講稿也已寫好發出，卻在致詞前一刻緊急向媒體抽稿，讓義媒質疑「中國連教宗的喉嚨都掐住了」。梵蒂岡事務專家托沙蒂（Marco Tosatti）5日在個人部落格率先披露此事。他表示，梵蒂岡記者照例在週日11點多拿到教宗中午即將發表的「三鐘經」談話草稿，其中有一大段是關懷香港的自由與人權，但就在教宗走向窗口宣讀講稿的前一刻，記者們被告知有關香港的部分「將不會被宣讀」。梵蒂岡新聞室並未說明原因。根據教宗原擬發表的草稿，教宗提到他最近特別關注香港複雜情勢的發展，且「並非不感到憂心忡忡」，他希望向這塊土地上的人民表達他的親切同在。教宗原稿指出，當前香港的情勢，有待解決的問題非常微妙，牽涉到每個人的生活，可以理解是具有極端敏感性的，因此更需要所有涉及的人都能秉持遠見智慧，以真誠態度對話，「展現勇氣、謙卑、非暴力精神，且尊重所有人的尊嚴與權利」。教宗在原稿強調，香港的社會生活，特別是宗教生活，應獲得充分自由的保障，如同所有國際文件法令規定的那樣。他將持續為香港天主教會與善良的人民祈禱，使他們能共同建設一個繁榮和諧的社會。熟悉梵蒂岡事務的學者向中央社記者表示，教宗原稿提到香港的字眼已算溫和含蓄，從頭到尾都沒提到國安法，教廷事前甚至可能已知會過中國，但中國最後仍忍受不了。可見北京對香港問題將採鐵腕高壓手段，香港的宗教自由前景令人憂心。不少義大利媒體以「陰謀論」形容這起教宗遭噤聲的事件。義大利報紙「時報」（Il Tempo）指出，香港榮休樞機陳日君在個人臉書（facebook）警告，北京將以港區國安法嚴厲箝制香港言論自由，現在大家最想問的是，中國國家主席習近平用了什麼法寶來「言論審查」教宗方濟各？「義大利商業報」（Affari Italiani）指出，教宗臨時決定「跳過」有關香港的談話，讓人很難不懷疑是遭受來自中國的壓力，且令人聯想到不久前的熟悉場景，當教宗2019年11月訪問亞洲回程時，各界原本預期他會關懷香港民主示威遭到不當暴力鎮壓的事，教宗卻把香港跟智利動亂、法國黃背心運動相提並論，給人想要避重就輕的印象。義大利「新聞報」（Il Giornale）報導，教宗方濟各上任後積極推展與中國的關係，因此雖然教廷沒解釋為何教宗這次跳過有關香港的談話，但很多人認為教宗應是不想得罪中國官方，教宗喜歡「政治正確」。（編輯：陳惠珍）1090707