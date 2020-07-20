北京清大處分書：許章潤撰文違反新時代教師準則

（中央社台北18日電）中國法律學者許章潤近日向港媒提供北京清華大學發出的開除處分書。其中宣稱，他因嫖娼受罰是違法事實；自2018年7月起多次發表文章，也嚴重違反「新時代高校教師職業行為十項準則」。香港電台報導，許章潤提供的照片顯示，北京清華大學7月15日發出有關文件表示，根據成都市公安局青羊分局下達的「行政處罰決定書」，許章潤因為嫖娼受到公安行政處罰，這是違法事實，同時經查明，許章潤自前年7月起多次發表文章，嚴重違反「新時代高校教師職業行為十項準則」有關規定。所謂「新時代高校教師職業行為十項準則」為中國教育部2018年11月發布的文件，第一項即要求大專院校教師「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，擁護中國共產黨的領導，貫徹黨的教育方針；不得在教育教學活動中及其他場合有損害黨中央權威、違背黨的路線方針政策的言行」。北京清華大學在處分書中表示，基於上述行為，依據人力資源和社會保障部、監察部、教育部和清華大學有關規定，經校方在7月10日師德建設委員會主任會議討論通過，本學年校務會議研究提出，並報經上級主管部門作出決定，給予許章潤開除處分，如果不服決定，可依據「事業單位工作人員處分暫行規定」30日內向有關主管部門申請覆核。58歲的許章潤過去擔任北京清華大學法學教授，他在2018年發表文章，批評中共總書記習近平取消國家主席任期制度後，被北京清華暫停教學和學術工作。他今年5月又發文批評中國官場在2019冠狀病毒疾病疫情下瞞報和推諉責任，呼籲改革制度。他於7月6日被控在四川嫖娼，遭警方從北京寓所帶走，12日平安獲釋返家。他獲釋後受訪時表示，已被校方以「道德敗壞」為由，革除教職和開除公職。他說不會追究校方，對未來也暫無打算。英國廣播公司（BBC）中文網先前曾引述許章潤的友人指出，逮捕事件可能和許章潤6月底在美國出版「戊戌六章 」一書有關，這本書收集了許章潤過去3年發表的10篇文章，其中質疑了中共政權的合法性。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090718