整本書造句寫平安　中國官員著作受捧引發爭議

（中央社台北28日電）中國吉林省一名副廳長出版了「平安經」一書，全書內容都是以「XX平安」造句，還組織專家學者參與朗讀會，引來網友嘲弄並質疑官場馬屁文化。人民出版社聲明表示，並未同意出版此書。綜合澎湃新聞與觀察者網報導，吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電撰寫了「平安經」這本奇書。根據網友昨天晚上在微博貼出的部分書中內容圖片，內容分門別類，全是照樣造句，冠以身體部位、地理位置、行業地名等。譬如，該書第10篇「人類眾生平安」的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」。在「各屬性眾生平安」中，有各性別平安，內容為「男性平安，女性平安」；有各年齡平安，內容為：「初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安，2歲平安，3歲平安…」。在第7篇「中國各界平安」之「中國公眾場所平安」章節中，作者列舉了北京首都國際機場、上海浦東國際機場等14個機場，北京火車站等13個火車站，上海港等13個港口。在各個機場、火車站、港口名後，全部加上了「平安」2字。有網友調侃道：「我馬上出書了，『開心經』有人想買嗎？」然而，「平安經」卻受到一些官方平台的熱捧，吉林省應急管理廳的微信公號在曾4月9日曾轉發這本書，還稱讚此書「值得一讀」。據「長春日報」，6月7日，「助力平安中國、平安吉林建設暨『平安經』公益朗誦活動」研討會在吉林省長春市召開，邀請知名學者、詩人，共同創作原創詩歌、撰寫「平安經」讀後感，並且以線上朗誦、線下啟動的形式，在網路平台進行公益展播，並在長春廣播電視台等媒體進行同步展播。報導稱，研討會上，賀電分享了自己的創作初衷與心得。他表示，本書旨在反映時代呼聲，服務社會大局，回應公眾期待，宣傳中華文化，傳播知識體系，同時也表達了自己職業情懷。吉林省應急管理廳官方微信公眾號曾在5月9日發布作者為張詠的讀後感。他說，這是歷代和當代僅見的首部平安經書，由人民出版社和群眾出版社聯合出版發行；並稱作者賀電博學多識，已出版專著35部，「從他的新作『平安經』中，令人感知到一位學者深邃的靈魂和寬廣的情懷」。隨著爭議擴散，人民出版社則在今天下午發出聲明，表示從未出版「平安經」一書，也從未同意與任何單位聯合出版該書。對於假冒人民出版社名義出版該書的行為及其相關責任人，保留追究其相關法律責任的權利。環球時報總編輯胡錫進今天也忍不住發文批評說，「平安經」如果是作者自掏腰包出版，或者確有市場價值，就沒什麼可說的，畢竟它是祝福萬物平安。但如果把它作為主流著作加以對待，則未免有些荒誕。利用體制內的資源對它進行宣揚、吹捧，則更不應該。他認為，給這部「平安經」提供了傳播舞台的吉林省有關機構應當對輿論的質疑給予回應。（編輯：張淑伶/周慧盈）1090728