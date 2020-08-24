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南韓前總統府官員稱金正恩陷昏迷　金與正掌大權

中央社
calendar_today2020-08-24 17:48:51

▲韓國前總統金大中幕僚張誠珉判斷，金正恩已「陷入昏迷」。圖為金正恩2019年2月前往平壤孤兒院視察。（圖／翻攝自韓國中央新聞社）
▲韓國前總統金大中幕僚張誠珉判斷，金正恩已「陷入昏迷」。圖為金正恩2019年2月前往平壤孤兒院視察。（圖／翻攝自韓國中央新聞社）
（中央社首爾23日綜合外電報導）南韓媒體報導，南韓已故前總統金大中時代總統府幕僚張誠珉判斷，北韓領導人金正恩已陷入昏迷，他的胞妹金與正正接掌國家大權，近日傳出金正恩下放權力給親信的消息便是證明。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，前青瓦台國情狀況室長張誠珉（Chang Song-min）21日在社群媒體發文表示，根據一個中國消息來源資訊和他的判斷，金正恩已「陷入昏迷，但生命尚未結束」。

韓聯社等媒體報導，南韓國家情報院21日在閉門會議中告訴國會議員，金正恩似乎已設立新的統治系統，將部分治國權力下放給金與正在內的少數親信，但金正恩仍握有「絕對權力」。

然而張誠珉指出，北韓領導人除非重病無法治國或遭遇政變，否則不會把權力委託給任何人。因此根據他在青瓦台工作的經驗，他判斷金正恩處於昏迷狀態，但接班權力結構尚未完全成形，因此在權力不能真空太久之下，金與正被推上檯面。

張誠珉還聲稱，北韓近幾個月發布的金正恩照片都是造假。

不過美國福斯新聞（Fox News）指出，這位南韓前外交官的說法充滿疑雲，金正恩也非首次因久未公開露面引起外界對他健康情況的揣測。

今年4月外界便因金正恩已近3週未公開露面，而盛傳他動心臟手術，他當時甚至缺席北韓前領導人金正日的108歲冥誕紀念活動。而北韓政府從未說明他為何消失在公眾目光下。

平壤其後公布一段影片，顯示金正恩出席一座肥料廠的完工典禮，且活動自如。當時一名南韓官員告訴福斯新聞，首爾認為沒有跡象顯示金正恩曾動過手術。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1090824

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金正恩身體狀況 金與正 韓國 南北韓 金正恩

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