協助台灣養豬業　農委會下週討論百億基金用途

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉將開放進口，為了避免台灣養豬產業受到影響，農委會規劃成立百億養豬產業基金，盼能穩定豬農收益，陳吉仲今天下午也接受媒體聯訪，說明台灣豬標章規劃及產業輔導措施。
陳吉仲說，下週已邀集相關養豬協會等幹部要確認百億養豬基金如何使用，使用用途絕對不會違反世界貿易組織（WTO）規範，用途包含協助畜牧場更新現代化設備、改善屠宰場衛生安全，也會用在豬隻死亡保險，以及外銷，冷鏈、冷凍屠宰等一條龍設備建立和更新。
陳吉仲表示，透過這些措施應能確保台灣養豬產業的永續，提升競爭力，下週也將持續下鄉溝通，讓美豬美牛進口對產業界的衝突降到最低。
陳吉仲指出，教育部也跟農委會多次討論，學校午餐將全面使用國產豬，將跟相關食材業者進行溝通。
此外，農委會將盡快公布國產豬標章，讓消費者一看到就可知道店面是用國產豬，陳吉仲說明，推標章的工作不是只有店面貼了標章後就會結束，農委會還要協助溯源，看店家跟上游哪一個廠商取得國產豬，才能確保消費者權益。
陳吉仲也提到，與養豬業者溝通時，豬農對於美豬進口首要要求的就是清楚標示跟拍賣價格維持合理水準，但價格不是用低於多少錢來執行價差補助，因為這樣做可能會有對市場干預行為。
不過，陳吉仲說，農委會可以透過產銷調節來維持拍賣價格，過去每半年就會針對全國6700多家養豬戶進行普查，來推估未來半年的豬肉供應量，有了這項工作，未來若發現市場國產豬數量多時，就可以推動外銷等措施來平衡，維持產銷秩序穩定，讓價格維持在合理水準。（編輯：張芷瑄）1090905