中國離婚率攀升　官方要強化結婚頒證儀式感

中國大陸結婚率持續下滑，離婚率卻節節攀升。官方資料顯示，2019年，中國結婚登記947.1萬對，首度跌破千萬對；離婚登記415.4萬對，離婚率連續16年攀升。
中國民政部官網8日發布稱，婚姻是家庭的紐帶，婚姻家庭和諧事關民生幸福和社會穩定。為貫徹實施「民法典」，進一步維護婚姻家庭和諧穩定，民政部、全國婦聯近日聯合印發了「關於加強新時代婚姻家庭輔導教育工作的指導意見」。
「意見」指出，要以社會主義核心價值觀為引領，以傳承中華優秀婚姻家庭文化為重點，以創新服務供給方式為途徑，發揮家庭家教家風的重要作用，不斷加強和改進婚姻家庭輔導教育工作，有效提高民眾營造幸福婚姻、建設美滿家庭的能力，引導建立和維護平等、和睦、文明的婚姻家庭關係。
「意見」強調，要探索開展婚前輔導，開發婚前輔導課程，幫助當事人做好進入婚姻狀態的準備，努力從源頭上減少婚姻家庭糾紛的產生。
「意見」並表示，要探索將頒證儀式引入結婚登記流程並實現頒證常態化，透過引導婚姻當事人宣讀結婚誓言、領取結婚證，在莊重神聖的儀式中宣告婚姻締結，讓當事人感悟銘記婚姻家庭蘊含的責任擔當。
「意見」還表示，要深化婚姻家庭關係調適和離婚輔導，探索「離婚冷靜期」內對當事人開展婚姻危機干預的有效方法和措施。
官方為降低離婚率，宣示要強化結婚頒證的儀式感，在財經網相關報導的微博新聞討論串引發大陸網友熱議。許多網友質疑結婚登記增加一個儀式有何效用，但也有不少人認為現在結婚登記場面混亂，強化儀式確實有感。
還有許多網友笑稱應比照「離婚冷靜期」，立法增設「結婚冷靜期」，才能有效減少結婚衝動、降低離婚率。
中國將從2021年1月1日實施「離婚冷靜期」，規定自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。屆滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090909