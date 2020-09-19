時隔近7年　安倍晉三再度參拜靖國神社

（中央社東京19日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天在推特上貼文表示，已赴靖國神社參拜，向「英靈」報告卸任首相一事，並附上一張他在殿內行走的照片。這是繼2013年底以來，安倍再度參拜靖國神社。
位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。
日本朝日新聞報導，安倍上次到靖國神社參拜，是首相任內的2013年12月26日，距今近7年。
剛卸下首相職務的安倍今天在推特上貼文表示，「今天前往靖國神社參拜，向英靈報告我已在本月16日卸任內閣總理大臣（首相）」，還附上一張在殿內行走的照片。
不少日本網友在貼文下方留言說，「辛苦了」、「感謝參拜」、「未來請多留意自己身體健康」等支持話語。
安倍接受全日本新聞網（ANN）採訪時說，2013年參拜時是向「英靈」報告就任首相一年；這次是報告已在前幾天的16日卸任首相。
日本共同社報導，相關人士表示，安倍今天參拜時署名「前內閣總理大臣，安倍晉三」。
今年8月15日適逢二次大戰結束75週年，當時的安倍晉三內閣4名閣員前往靖國神社參拜，人數之多是2004年以來首見。日媒當時報導，除跟安倍內閣保守色彩強烈有關外，似乎凸顯日本政府及執政黨不像過去那麼顧慮中國及韓國態度。
安倍從2012年底再度執政後，首相任內曾於2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，受到美國總統歐巴馬政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過靖國神社，而是每年逢靖國神社春季與秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的供品；每年8月15日二次大戰結束日時，則以自民黨總裁身分自費供奉「玉串料」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1090919