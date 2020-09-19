時隔近7年　安倍晉三再度參拜靖國神社

（中央社東京19日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天在推特上貼文表示，已赴靖國神社參拜，向「英靈」報告卸任首相一事，並附上一張他在殿內行走的照片。這是繼2013年底以來，安倍再度參拜靖國神社。



