中國發布新疆就業保障白皮書　反駁強迫勞動

（中央社記者張淑伶上海17日電）美國政府14日對部分來自新疆的製品發布暫扣令，認為這些是侵害人權、強迫勞動生產的產品。中國官方今天發布「新疆的勞動就業保障」白皮書，似以此回應美方及海外質疑。
新華社報導，中國國務院新聞辦公室今天發表「新疆的勞動就業保障」白皮書，內容共分6個部分，介紹新疆勞動就業的概況，指當地大力實施「積極的就業政策」，強調充分尊重勞動者的就業意願、保障勞動者基本權利，並「積極實踐國際勞工和人權標準」。
白皮書稱，新疆維吾爾自治區經濟基礎薄弱，就業承載能力嚴重不足，加上長期以來暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力影響，煽動民眾「抵制學習國家通用語言文字，排斥現代科學知識，拒絕學習掌握就業技能」等、當地民眾就業能力不足，生活陷入長期貧困。
根據白皮書，在「持續加大就業培訓力度」等各項支持就業政策實施後，2014年至2019年，新疆的勞動就業總人數從1135.24萬人增加到1330.12萬人，成長17.2%；年均新增城鎮就業47.12萬人以上；城鎮居民人均可支配收入由人民幣2.32萬元（約新台幣10萬元）增至3.47萬元，年均名目成長8.6%。
白皮書稱，新疆始終把尊重勞動者意願作為制定就業政策、推動就業培訓等的重要依據；切實保障勞動者平等就業權利；「切實保障勞動者宗教信仰自由和使用本民族語言文字等權利」，勞動者可以自主選擇使用何種語言文字進行交流；全面推行勞動合約制度，明確用人單位和勞動者權利義務。
近年有關新疆「再教育營」的強制受訓、勞動等報導受到各國重視，美國海關與邊境保護局於當地時間14日，對部分來自新疆的服飾、棉製品、髮製品與一家安徽企業生產的電腦零件發布暫扣令。
美國海關與邊境保護局代理局長摩根（MarkMorgan）表示，發布暫扣令在向國際社會發出明確訊息，美國不會容忍供應鏈中有非法、不人道與剝削性的強迫勞動行為。
在此之前，美國商務部7月曾對11家中國企業制裁，理由是這些企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制收集生物識別數據。
中國涉疆政策爭議不斷。9月15日，中國外交部發言人汪文斌表示，同意歐盟及成員國駐中使節訪問新疆，但表示「反對有罪推定式的調查」。（編輯：吳柏緯）1090917