川普染疫幕僚也確診　前新澤西州長證實住院

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）今天表示，他2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈陽性，為預防起見已自行住院。
克里斯蒂在推特上說：「在諮詢我的醫師團後，我今天下午住進摩里斯鎮醫療中心（Morristown MedicalCenter）。」
「我感覺沒事，只有輕微症狀，由於我有氣喘病史，我們判斷這是重要的預防措施。」
克里斯蒂稍早證實他新型冠狀病毒檢測呈陽性反應。
克里斯蒂是總統川普的顧問，是近日多名染疫的川普幕僚之一。川普和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診2019冠狀病毒疾病後，克里斯蒂昨天透露他們日前在協助川普準備與對手拜登（Joe Biden）的電視辯論會期間，全都沒有配戴口罩。
克里斯蒂表示，川普本週與拜登進行首場辯論前，當時「約有5到6人」在房間裡協助總統排練。克里斯蒂「9月26日下午到29日午餐時段」仍照常前往白宮，加入協助總統排練辯論會的小組，成員還包括曾任紐約市長的川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。
川普和拜登還有兩場辯論，將於15日和22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密和田納西州納希維爾（Nashville）舉行，但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於7日晚上在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。外界密切關注接下來的辯論是否會因川普染疫取消。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1091004