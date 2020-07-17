打敗林志玲、賈靜雯！網友票選「最美笑容女星」是她

▲賈靜雯獲網友票選「最美笑容女星」第三名。（圖／救助協會提供）



▲林志玲笑容迷人。（圖／Netflix提供）

▲張鈞甯認為笑可以消除負能量。（圖／張鈞甯臉書）

▲《NOW民調》票選「2020最美笑容女星」最終結果。（圖／NOW民調）

笑容是最直接的情緒表現，也可能是你（妳）帶給對方第一印象的重要臉部表情，《NOWnews今日新聞》列出10位台灣娛樂圈的輕熟齡女星，進行為期14天的網路民調，選出網友心目中「2020最美笑容女星」，當中由「她」打敗第一名模林志玲、金鐘視后賈靜雯奪得冠軍。根據本網民調，「2020最美笑容女星」第三名為演員賈靜雯，今年45歲的她保養得宜，即便已屆不惑之齡又是3個小孩的媽，標緻五官絲毫沒受歲月摧殘，尤其微笑時一雙招牌大眼電力加倍，令人過目難忘；第二名為去年晉升人妻的林志玲，「國民女神」美貌無需贅言，笑起來更是公認的殺死人不償命！得票數最高的為氣質女星張鈞甯，除了每每亮相總自帶仙氣外，一張瓜子臉配上水漾雙眸和穠纖合度的唇形，就連女性都為之傾心，尤其無害又溫暖的笑容更是甜到每個人的心坎裡。對於拿下「2020最美笑容女星」后冠，張鈞甯回應《NOWnews今日新聞》，她謙虛地說：「非常謝謝大家的厚愛，如果自己的笑容能讓大家心情好，我覺得非常榮幸！」女神猜測也許自己的笑來自內心的正能量，才能打進多數人的心，「可能是因為自己在笑的時候內心的感受是真的很開心，才能夠把這樣子的開心感染觀眾。」張鈞甯也補充：「我一直覺得笑是一個很有力量的表情，不管是大笑或僅僅只是微笑，都能傳遞給看到的人同樣歡欣愉悅的感受，甚至把所有不愉快的感受一掃而空。」（編輯：楊穎軒）