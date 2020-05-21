男星動變性手術　「精緻成果」網傻眼：超級大美人！

日片《影裏》改編自2017年芥川賞得主沼田真佑的同名小說，該作靈感源於沼田真佑的一名難得談得來的朋友，在311大地震中失去音訊，讓他在極度空虛和孤獨的心情下，寫出這起天災之後，整個社會的躁動，以及當地人們與災區的現況。
該片由大友啓史執導，找來綾野剛及松田龍平主演。綾野剛片中飾演纖細、寡言的今野，從大都市被調職到岩手工作的他，與同事日淺（松田龍平 飾）因「菸味」而相識，進而逐漸敞開心房，兩人在一次次充滿試探和曖昧的對話中，關係愈來愈親暱。就在今野趁著酒意試圖讓兩人的關係更進一步時，卻遭日淺用力推開，還大肆嘲諷了一番。
電影除了描述同性情誼之外，對於跨性別的議題也有所著墨。傷心的今野在被所愛的男子拒絕後，湊巧與中村倫也所飾演的神祕「女子」重逢，聽到對方終於如願以償完成變性手術，找回自己靈魂應該歸屬的身體，感到欣慰，進而得到療癒。
中村倫也在片中的女裝造型，一頭波浪長髮、精緻的妝容，搭配套裝、高跟鞋，讓綾野剛下戲後仍忍不住讚嘆：「中村倫也的女裝超可愛的！雖然演出的過程已經看過好幾次了，但真的很美。他一定有感受到很多壓力，但從他身上完全感受不出來。」甚至當電影在日本上映時，許多影迷得知銀幕上的大美人竟是中村倫也，紛紛感到驚訝不已，表示：「完全認不出是中村倫也！」《影裏》6月5日在台上映。
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