「金曲歌王」荒山亮接主持棒　坦言尷尬到沒話說

▲荒山亮坦言一開始很尷尬。（圖／華視）

▲荒山亮展現好廚藝。（圖／華視）

華視、公視台語台共同製作全新美食行腳節目《台灣好滋味》，以文化出發，結合優雅的台語，兼具文學與紀實的美食行腳節目，邀請到金曲歌王荒山亮擔任主持人，在節目中帶觀眾品嘗各種台灣美食，展現台灣多元的美食文化。荒山亮從《台灣好滋味》前身節目《台灣好味道》擔任配音的角色晉升為節目主持人，他表示接下節目時覺得相當有挑戰，之前比較少個人主持的經驗，這次沒有其他藝人一搭一唱輔助，要自己對著鏡頭說話，坦言一開始非常尷尬不知道該說什麼，雖然導演會給腳本，但他認為不能用背稿的方式，還是需要自己消化，轉成自己的語言呈現在鏡頭上才會自然。而身為台語歌王的他，接下全台語節目後，才發現自己的台語還有很大的進步空間，也感受到台語的深奧。有先前配音的經驗，再加上台語老師的調整後，自己的腔調才終於有所改變，還笑說：「覺得舌頭變靈活了。」曾有餐飲事業經驗的荒山亮更帶觀眾上市場買菜，透露挑選蔬菜的要領，在市場錄影時還被買菜的婆婆媽媽認出，大讚荒山亮本人比電視上更帥。本周節目走訪台灣人過年桌上一定會有的「長年菜」原產地，荒山亮回憶每年過年家中不論準備多豐盛，爸爸一定會煮上一鍋長年菜湯。最後荒山亮還為觀眾煮出一道符合當集食材主題的「荒式料理」。