不堪網路霸凌木村花輕生　竇靖童反思：語言可以是危險的

22歲的女子摔角選手木村花因參加實境節目《雙層公寓》受到關注，日前因不堪網路霸凌，選擇輕生，讓各界再度討論霸凌議題。天后王菲的女兒竇靖童，也在IG上發表：「手上可能没有刀和槍，並不代表...」
木村花收到網路霸凌輕生，不少公眾人物心有戚戚焉，歐陽靖也在日前發表自己如何走過被霸凌的黑暗日子。竇靖童昨（24）日在IG上透露，今天自己在反思：「如果讓我為我所說過的每一句話負起責任；這個責任是什麼？我做得到嗎？古人講究惜字如金為什麼？希望大家永遠不去低估言語的分量和力量。」
竇靖童呼籲大家，在這個互聯網的時代，「語言可以是危險的，所以我們更要注意自己注入到這個世裡的是甚麼能量。」文末Hashtag「cyberbully」（網路霸凌），對於近日的霸凌議題頗有感觸。竇靖童一番話，也引起網友討論，「希望你不蒙受這暴力」、「自己的手和嘴不要變成機關槍和子彈」、「到現在還用言語去做攻擊的人，是不會明白這種道理的。」、「這就是為什麼你媽年輕的時候，採訪什麼話也不說」、「言語可以帶來愛，也可以帶来傷害。」
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