不堪網路霸凌木村花輕生　竇靖童反思：語言可以是危險的

22歲的女子摔角選手

王菲的女兒竇靖童

手上可能没有刀和槍，並不代表...

」

▲竇靖童。（圖／記者林調遜攝，2017.12.19）

木村花收到網路霸凌輕生，不少公眾人物心有戚戚焉，歐陽靖也在日前發表自己如何走過被霸凌的黑暗日子。竇靖童昨（24）日在IG上透露，今天自己在反思：「如果讓我為我所說過的每一句話負起責任；這個責任是什麼？我做得到嗎？古人講究惜字如金為什麼？希望大家永遠不去低估言語的分量和力量。

▲竇靖童在IG發聲。（圖 / 翻攝IG）

竇靖童呼籲大家，在這個互聯網的時代，「語言可以是危險的，所以我們更要注意自己注入到這個世裡的是甚麼能量

Hashtag「cyberbully」

希望你不蒙受這暴力

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自己的手和嘴不要變成機關槍和子彈

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到現在還用言語去做攻擊的人，是不會明白這種道理的。

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這就是為什麼你媽年輕的時候，採訪什麼話也不說

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言語可以帶來愛，也可以帶来傷害。

」