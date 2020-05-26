NOW早報／神隱1個月！小甜甜曝愷樂近況「她沒那麼糟」

藝人小甜甜（張可昀）

日前腎臟發炎，就醫後發現有結石，必須住院觀察並開刀。小甜甜大病初癒，昨（ 25 ）日參與網劇《教官怎麼辦

！

》記者會，談到好友愷樂近況，她透露有去關心她，但沒有去過問相關事件。而對於會擔心愷樂一個人嗎？小甜甜則表示，愷樂有很棒的爸媽，加上

金剛、莎莎這群朋友，「很多朋友都很愛她，現況應該不至於像媒體講的那麼糟」。

▲小甜甜跟愷樂（左）感情很好。（圖 / 翻攝臉書）

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