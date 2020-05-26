NOW早報／神隱1個月！小甜甜曝愷樂近況「她沒那麼糟」

藝人小甜甜（張可昀）日前腎臟發炎，就醫後發現有結石，必須住院觀察並開刀。小甜甜大病初癒，昨（ 25 ）日參與網劇《教官怎麼辦！》記者會，談到好友愷樂近況，她透露有去關心她，但沒有去過問相關事件。而對於會擔心愷樂一個人嗎？小甜甜則表示，愷樂有很棒的爸媽，加上金剛、莎莎這群朋友，「很多朋友都很愛她，現況應該不至於像媒體講的那麼糟」。
今日天氣／鋒面漸近！中南雲多偶雨 留意午後雷陣雨
今（ 26 ）日鋒面從華南慢慢移近，西南風將海峽上部分對流與雲系帶往西半部，因此中南部白天開始有些陣雨跟雷雨現象斷斷續續出現，然而空檔間還是悶熱、雲多可見陽光，受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起今天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨，特別在山區、東北部地區，外出要攜帶雨具備用；鋒面主體影響落在深夜以後，提醒大家，鋒面上頭容易生成中尺度對流系統，消消長長有較劇烈的雨勢，必須隨時留意氣象局最新的特報和提醒。
罷韓投票倒數！時力民調：56.4%同意罷免
距離罷免高雄市長韓國瑜 6 月 6 日投票日僅剩 12 天，時代力量昨（ 25 ）日公布罷韓民調，56.4% 受訪者同意罷免，不同意罷免降為 28.9%，有高達 58.4% 的受訪高雄市民認為罷韓會通過。
口罩販售擬於6月正式解禁？陳時中：開放廠商自由買賣
口罩實名制實行以來，國內口罩都定額徵收，不過隨著疫情逐漸趨緩，對於開放口罩的聲音逐漸湧現。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（ 25 ）日宣布，口罩開放措施在這一周就會決定，預定會從 6 月 1 日起正式實施。
太扯！開箱「38年古董電器」竟沒壞 網嘆：可惜買不到了
以前的電器真的比較耐用？一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，最近大掃除意外發現阿祖以前抽獎抽到的「古董級乾衣機」，細讀保固書發現這台乾衣機是民國 71 年生產，且開箱後竟然功能正常，引起網路熱議。
快來對獎！3-4月統一發票開獎 完整中獎號碼看這裡
109 年 3 - 4 月期統一發票今（ 25 ）日開獎，特別獎 1000 萬元的中獎號碼為「 91911374 」，快看看手邊的發票，您是中了千萬大獎的幸運兒嗎？3 - 4 月期統一發票今天中午開獎，獎金 1000 萬元的特別獎中獎號碼為「 91911374 」，獎金 200 萬元的特獎中獎號碼則為「 08501338 」。
3 組頭獎的中獎號碼分別為「 57161318 」、「 23570653 」、「 47332279 」，若是 8 碼全中，將可獲得 20 萬元獎金；末 7 碼全中，將有 4 萬元獎金；末 6 碼全中，將有 1 萬元獎金；中末 5 碼，有 4000 元獎金；中末 4 碼，有 1000 元獎金；中末 3 碼，則有 200 元獎金。此外， 3 - 4 月期統一發票也增開了 1 組獎金 200 元的六獎，中獎號碼為「 519 」。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。