熱愛脫口秀「慘被罵神經病」　黃豪平：它值得被喜歡

故事工廠推《南南戲語》系列演出，於7月起在南海劇場及Playground南村劇場進行，共有兩地五檔主題各異的演出，分別為《變聲偵探》、《他們等待的那位果陀》、《#越想越不對勁》以及《見笑倫理委員會I＆II》。其中黃豪平除主演《變聲偵探》挑戰90分鐘Non-Stop演出外，更在《見笑倫理委員會I》擔任主持人。



▲黃豪平在《變聲偵探》發揮口技絕活90分鐘不間斷演出。（圖 / 故事工廠提供） 為增加在舞台上演出續航力，黃豪平現在每週健身三次，自認以前瘦巴巴的體力沒很好，肩膀像一雙筷子可以折斷，健身後肩膀寬很多。黃豪平透露，曾看過搭擋演員抱病演出，光在彩排就氣喘吁吁沒力氣，讓他打從心底明白，「一定要把體力鍛鍊好，不然就會死在台上！」



▲黃豪平（右）演出舞台劇。（圖 / 故事工廠提供） 此次黃豪平將在舞台上運用最擅長的口技絕活演出，讓他回想起當初對「脫口秀」的熱衷，卻不斷地被被嘲笑，甚至被罵神經病，為什麼還要不遺餘力地推廣脫口秀？他認為，脫口秀是台灣喜劇值得被關注的一個面向，直說：「我喜歡的東西，它是值得被喜歡的。」



▲黃豪平從《超級模王大道》出道。（圖 / 故事工廠提供） 黃豪平自2012年參與《超級模王大道》出道，期間曾組團體「犀利客」，人生第一場脫口秀演出，台下觀眾僅30多人，「大多都是來相挺的親友團，演員都比觀眾多。」心酸讓黃豪平記憶猶新。如今，10年過去，黃豪平早已站上千人舞台演出脫口秀，他感動，「終於撐到，越來越多人愛看。」



