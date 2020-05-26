宥勝發火實錄「我真的很生氣」　蕾媽鏡頭前被念到哭

帶老婆小嫻（蕾媽）、女兒蕾蕾、兒子剴剴搬離租屋處，一家四口住進一輛露營車，體驗在大自然外宿的生活，且過程皆錄影拍下，猶如真人實境秀。最新曝光的影片，4人來到台東富山護魚區，宥勝因孩子玩沙弄髒他的3C器材而發火，蕾媽則因熬夜導致心臟舊疾復發掛急診，眼看蕾媽不願開刀耽誤行程，心疼老婆的宥勝也說了重話。

▲宥勝與老婆小嫻（左）鶼鰈情深。（圖／宥勝臉書）

某日中午，宥勝氣沖沖地對鏡頭說，「我很愛孩子，可是我真的非常沒有辦法忍受生活空間被侵占的感覺！」原來母子3人把宥勝剪片、工作的地方弄得又亂又髒，「完全不在意這些電子物品，在他們眼裡這些都可以是玩具！」宥勝邊抱怨邊把進沙的器材清洗，並移至另一處所，最後還無奈問網友：「是不是我真的不好相處？」

▲剪片器材被兒女玩到都是沙，宥勝氣得對鏡頭發牢騷。（圖／宥勝去哪兒YouTube）

▲▼蕾媽不願開刀治療心臟，宥勝心疼責備。（圖／宥勝去哪兒YouTube）

宥勝日前片末，宥勝與孩子出現在台東馬偕醫院，宥勝透露蕾媽前一晚幫影片上字只睡3小時，加上情緒太亢奮，讓有先天性心臟病的她心律不整而就醫，沒想到，擔心行程被打亂的蕾媽，最後僅吊了點滴，婉拒醫生做電燒手術的建議就離開醫院。蕾媽告訴宥勝，醫生表示若再晚一點到醫院，「很有可能就會掰掰」，宥勝一聽氣得說不出話，當場直接責備老婆：「所以我們就把它（手術）做掉啊傻瓜，妳別鬧了好不好，當然是先把身體處理好，我們未來有很多地方要走！」蕾媽聽了似乎是心酸、委屈湧上心頭，眼淚忍不住滑落，還頻頻用手拭淚，網友看得相當心疼，至於最終是否接受手術則待下一集揭曉。（編輯：楊穎軒）