疫情減緩重啟演唱會　搖滾天團揪粉絲一起嗨

搖滾天團八三夭日前宣布將在5月30日晚上8點舉辦「YouTube Music Night：八三夭線上直播演唱會」，邀請歌迷準時進入八三夭官方YouTube頻道，一起享受睽違已久的音樂能量。
受到疫情影響，八三夭上半年受邀參與的演出活動全面喊卡，原訂5月起跑的「想見你想見你想見你」巡迴計畫也暫時停擺，但依舊阻擋不了團員想與歌迷相見的心情，平常就會在練團室以直播方式與粉絲彈唱互動的八三夭，也陸續釋出YouTube影片企畫。
而這場祕密籌備的線上演唱會，是八三夭在疫情減緩之際，貼心回應粉絲的熱烈期待，他們開心宣告：「我們很快就可以見面了！」談到睽違半年的「專場」演出，主唱阿璞表示：「雖然這次是線上演出，但誠意絕不會少，希望歌迷朋友都可以在螢幕前，拉著全家大小跟我們一起嗨、一起大聲合唱。」團長小橘也補充：「因為是線上直播，更需要『夭怪』（八三夭粉絲名稱）們熱情灌爆留言，我們也會接受點歌與回答問題，讓大家感受到零時差的互動！」
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