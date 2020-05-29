疫情減緩重啟演唱會　搖滾天團揪粉絲一起嗨

搖滾天團八三夭日前宣布將在5月30日晚上8點舉辦「YouTube Music Night：八三夭線上直播演唱會」，邀請歌迷準時進入八三夭官方YouTube頻道，一起享受睽違已久的音樂能量。

受到疫情影響，八三夭上半年受邀參與的演出活動全面喊卡，原訂5月起跑的「想見你想見你想見你」巡迴計畫也暫時停擺，但依舊阻擋不了團員想與歌迷相見的心情，平常就會在練團室以直播方式與粉絲彈唱互動的八三夭，也陸續釋出YouTube影片企畫。

▲八三夭受疫情影響，巡迴計畫喊卡。（圖／就是現場JUSTLIVE提供）