南韓女星犯通姦罪「逃來台灣」　下場令人咋舌

▲玉素利回到南韓，曾上電視談第二次失敗的婚姻。（圖／翻攝SBS）

比起台灣，更早一步廢除了刑法上的「通姦罪」，時間是在2015年2月底起廢除，但倒楣的是，有位當時在南韓人氣

如日中天的女星

玉素利，卻偏偏在此之前被判通姦罪，甚至還和「小王」逃來台灣定居。

玉素利是在2007年被男星老公朴哲，控告與兩名男子通姦，包括一位鄭姓歌手和一位義大利廚師A先生。當年該事件震

驚了整個南韓娛樂圈，

玉素利雖然承認曾與鄭某交往，卻否認與A先生通姦，但最終法官仍判玉素利

通姦罪成立，

被判入獄8個月及緩刑兩年，並與朴哲離婚。

▲玉素利前二年回到南韓想復出，失敗告終。（圖／翻攝SBS）

玉素利之後與A先生於2011年再婚，兩人還一起移居台灣，A先生則在台灣的義大利餐廳擔任廚師，婚後兩人更育有一子一女，只不過，這第二段婚姻

也在2015年走向了破裂，玉素利和第二任丈夫再次對簿公堂。

兩人因為一對子女的撫養權展開漫長的訴訟，更慘的是，2018年法院做出最終判決，仍判她敗訴，一對子女的撫養權歸給A某，甚至在兩年半的訴訟期間，A某在台灣又跟一名台灣女子再婚，不管是老公、子女或事業，玉素利最後都落得一場空。

▲《夫妻的世界》讓網友想起曾被判「通姦罪」的玉素利。（圖／翻攝JTBC）

據悉，現年52歲的玉素利，前二年悄悄

返回南韓，卻早就沒有當年的人氣，想東山再起的機會非常渺茫。倒是先前熱播的韓劇《夫妻的世界》，裡頭

渣男丈夫的無恥行為與小三的橫刀奪愛，讓觀眾們看得咬牙切齒，

也讓南

韓網路再度討論起「通姦」等道德問題，偶而還會出現曾被判「通姦罪」的

玉素利

。

司法院大法官今（29）日宣告《刑法》的第239條通姦罪違憲，立即失效，讓我國施行已85年的通姦罪走入歷史，事實上，南韓