張鈞甯男生頭Rocker造型曝光　喊話想挑戰剪「寸頭」

導演何潤東第二部自製自導自編的影集《誰在你身邊》，邀來多年好友張鈞甯、徐若瑄兩位重量級女神擔綱女主角，張鈞甯為劇中角色挑戰超俐落「男生頭」，雖然這是她人生中最短的髮型，她卻一秒愛上「男生頭」的自己，比過往長髮造型時更愛自拍，笑說：「都會被自己帥到！」兩人首次合作，劇中飾演姐妹，徐若瑄為了盡快融入角色，邀張鈞甯挑燈夜話的方式掏心聊天，sisters talk到凌晨三點，讓兩人演起來更加自然。



▲張鈞甯跳脫形象為戲剪「男生頭」俐落短髮。（圖 / 頤東娛樂提供） 張鈞甯在劇中所詮釋的角色是一個相對自我的人，擁有很多的不安定感，整個人的狀態是非常外冷內熱，因此她為戲挑戰超俐落男生頭。她表示，開拍前，她與何潤東和徐若瑄吃飯，當時她已經為了電影減去多年長髮，何潤東覺得短髮造型滿適合這個角色，但求好心切的她，在定裝時決定再次突破，直接挑戰帥氣的「男生頭」，她說：「像安海瑟薇那樣最好！」現已愛上短髮造型的張鈞甯，也大膽向公司喊話「下個髮型想要挑戰寸頭！」



▲徐若瑄、張鈞甯（右）首度合作。（圖 / 頤東娛樂提供） 導演何潤東把張鈞甯造型設定為超俐落男生頭，他表示，張鈞甯之前形象都是留長髮，非常漂亮、有氣質，他理解她有無限的潛能，於是這次請她一起來挑戰新東西、新衝擊，有事先問她的尺度在哪，最後才討論出男孩子頭，「我設定她這角色是個Rocker、隨時會飆髒話，這角色會顛覆大家對她以往的形象。」在造型和演技呈現上，絕對會讓大家拭目以待。



▲張鈞甯挑戰超短髮。（圖 / 頤東娛樂提供） 透過這次合作，徐若瑄也坦言她對張鈞甯認識更多，大讚她是隨和好相處、又很貼心敬業的好夥伴、好姊妹，尤其每次到她房間裡看到滿滿零食，就令她又妒又羨「吃不胖真好！」這場sister talk中聊了很多彼此的生活與興趣，尤其姐妹倆都很喜歡按摩，沒想到隔天拍攝前，身為製作人的徐若瑄貼心為張鈞甯按摩，直接用肢體接觸再度拉近兩人的距離與默契。



▲何潤東在拍攝現場給演員足夠空間發揮。（圖 / 頤東娛樂提供） 張鈞甯睽違七年回歸台劇，談起本次加入的因緣，她表示都是為了「十四肋插刀」的好友何潤東，因為何導的誠摯邀約，讓張鈞甯二話不說，兩天內就決定簽約投入拍攝，「以前都說我和何潤東是十四肋插刀的好友，現在我已經看不到肋骨了，因為為了Peter已經全插滿了刀。」



