小心為妙！端午節前「5星座」運勢起伏大　天蠍慎防小人

今年端午節在國曆 6 月 25 日，在此之前，有「 5 個星座」的運勢起伏較大，必須特別留意，並好好調適心情和處事態度。

時間過得很快，2020 上半年已經過快一半，一年一度的端午節馬上又要來臨了，而根據《靈匣網》報導，5 月底，水星進入巨蟹座，這個星象會對巨蟹座的情緒產生較大的影響，敏感和脆弱的特徵也更加明顯，如果能抓住這個時機，調整自身情緒，在表達方面可能會展現出較大的優勢。 6 月 6 日射手座滿月，人氣和溝通方面的願望比較容易實現，巨蟹座可能會迎來一整年社交最活躍的時期，但接下來 6 月 18 日不得不面對的是水星逆行的負面影響，水星在巨蟹座逆行，能量迅速進入沉澱期，先前積累的人氣不能在此時發揮出很好的作用。這種狀況會一直持續到端午節。總體來說，運勢的起伏與情緒起伏有較大關聯，把控情緒，能保證運勢平穩。天蠍座運勢的起伏同樣會從 5 月底水星進入巨蟹座開始，水星提升了天蠍座的溝通能力，也加速了天蠍座的情緒變化，雖然很善於表達自己，但並不能讓所有人都理解私人化的情緒，所以還是會因為過度表達引發一些問題。這些問題可能會在 6 月 18 日水星逆行後才開始爆發，而在水逆之前，天蠍座會經歷泡沫式的人氣，自以為很受歡迎，甚至表現欲也有所增強。事實上，自身存在的問題實在很多，若在表達方面不加以克制，比較容易被小人抓住把柄，傳為流言蜚語，導致自身名譽受損。水星非常容易干擾到雙魚座的運勢，當水星進入巨蟹座時，雙魚座的想像力會愈加活躍，但同時也會受到情緒的影響，一些錯誤的判斷和自以為是的理解，導致雙魚座在某些事情上會有過度的偏好。雖然這種熱情能感染周遭的人，付出的努力也會有所回報，但高漲的熱情不會一直持續下去，緊接著可能會在外界的影響下，出現回落狀況。 6 月 18 日水星逆行，雙魚座略感疲憊，先前努力的事不得不放下，需要花點心思去處理舊人舊事。 6 月 23 日海王星逆行，更加延緩雙魚座的事業進展，運勢和情緒起伏相輔相成，努力調和，狀況會好一些。6 月初，射手座滿月，這個星象能幫助射手座找到自己內心真正的力量，可能會因此有點膨脹，覺得自己挖掘了某件事情的真相，找到了出路，認為自己已有資格靠近更大的夢想，但事實上還沒做好完全的準備。雖然有幹勁、有激情，呈現出來的態度也能贏得周遭人的讚賞，還能得到一票支持自己、理解自己的粉絲，不過可惜的是，緊接著 6 月 18 日水星逆行，外界環境會拖緩事情的進程，使得射手座膨脹起來的熱情逐漸冷卻。若無法勸說自己放緩前進的腳步，一不小心就會選錯方向。射手座滿月帶給雙子座的力量是終於有勇氣按計劃去執行目標了，甚至有可能會極度擴大自己的目標，然而沒有清晰的界限。 6 月 18 日水星逆行，雙子座會發現自己構建的想像無法落實在行動中，加上周圍沒有助力，自身真的感覺很疲憊，甚至會出現想要放棄的念頭。 6 月 23 日海王星逆行，雙子座終於開始把力量落實到實處，腳踏實地的關注一些細節問題，把注意力放到這些原本忽略的問題上，才能好好推動事情的進展。回顧過往會發現運勢的起起落落其實掌握在自己手中，若能一直做到穩妥辦事，就能避免運勢下滑。（編輯：許苡晴）