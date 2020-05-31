威廉、風田鋼管車上熱舞辣妹　羞認「控制不住自己」

藝人威廉及風田搭檔主持《食尚玩家熱血48小時》，組成「威風兄弟」培養出好默契，在最新一集節目中，2人前進台灣3大天后宮尋找在地美食，還在北港邂逅了鋼管3姊妹，看著鋼管車上的辣妹們扭腰擺臀，威廉忍不住說：「我控制不住我自己了。」隨後跳上鋼管車與辣妹熱舞，大搞「車震」。



▲風田（中）、威廉（右一）大秀舞步。（圖／TVBS） 北港朝天宮周邊處處都是美食，但威風兄弟志不在吃，卻眼尖發現北港最美麗風景「辣妹鋼管車」，來自日本的風田不了解台灣文化，搞笑發問：「這是三太子嗎？」威廉則回答：「這是三太子的妹妹，3個太妹。」看著鋼管車上的性感辣妹們磨蹭鋼管、扭腰擺臀，威廉眼看就快把持不住，情不自禁地說：「我控制不住我自己了。」隨後便跳上鋼管車與她們大方熱舞，車子不小心晃一個太大力，連左鄰右舍都出來看，一旁的風田害羞地說：「這個我可以。」



▲風田（左）、威廉組成「威風兄弟」。（圖／TVBS） 威風兄弟在《熱血48小時》尺度打開，這次片尾曲還找來鄉民老婆吳卓源（Julia）和ChrisFlow推出全新單曲〈玩家〉，上線後網友們好評如潮，威廉在聽完〈玩家〉後表示：「我覺得鄉民老婆這稱號有點問題，應該是威廉的老婆。」風田則不甘示弱地說：「不對！是風田的Julia。」惹得全場捧腹大笑。粉絲也關心威廉的種種玩咖行徑，女友會不會擔心？威廉則拍胸脯表示：「不會啊，女友超級有智慧的，有時候他還會覺得節目效果很好，很鼓勵在事業上可以有各種的嘗試。」



