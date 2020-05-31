羅宏正向鍾瑶下跪求婚　張景嵐回應春風示愛

偶像劇《跟鯊魚接吻》今（31）日晚播出完結篇，下午特別於西門紅樓舉辦最終回粉絲見面會，鍾瑶、羅宏正、藍鈞天、張景嵐、茵芙等人出席現場。由於這次現場正好有5G科技實境秀舞台展示，鍾瑶與羅宏正在見面會活動開場時，剛好利用新科技，重現羅宏正在另一現場中向鍾瑶求婚畫面。



▲羅宏正（右）重現求婚下跪畫面。（圖 / 記者林柏年攝） 鍾瑶與羅宏正這次在《跟鯊魚接吻》完結篇中有情人終成眷屬，鍾瑶笑說這次兩人在劇中粉紅泡泡畫面不多，竟然沒有床戲，而唯一有床戲演出的則是張景嵐。鍾瑶表示這次男女主角太純情了，兩人感情沒有進階到那麼甜蜜，不過最開心的是終於拍到求婚戲，這是她演藝生涯初體驗，她說自己私下是愛驚喜的女人，如果對方要求婚至少要12次才可能會答應，因為這樣難追才會珍惜。不過日前在殺青酒羅宏正酒醉到連自己都斷片，藍鈞天就笑說喝醉的羅宏正很好使喚，而且到最後還吐鍾瑶一身，好脾氣的鍾瑶說：「還好沒吐在車上。」



▲《跟鯊魚接吻》演員出席見面會。（圖 / 記者林柏年攝） 張景嵐這次飾演敢愛敢恨的心機女演得過癮，讓網友恨得牙癢癢，說她的角色根本就是「魔物」，而劇情曾有一場和茵芙互打巴掌、抓頭髮的劇情，張景嵐説自己已經第三次演女生互打的戲，已駕輕就熟，讓現場其他人笑稱她原來是「女打仔」。而茵芙則是第一次演女生互打的戲，當時剛好眼睛受傷，讓大家以為戲裡是打真的，還被問說是不是被家暴，茵芙笑說現在沒人可以對她家暴，請大家不用擔心。



▲鍾瑶大露美背。（圖 / 記者林柏年攝） 此外，「玖壹壹」中的春風曾在自己的IG向張景嵐示愛，張景嵐笑說兩人有在通訊軟體微信聯繫，還強調春風並沒有追她，兩人就是朋友，而且自己是慢熱的人，後面可能會發生的事要相處過後才知道，她比較愛觀察對方，覺得「近水樓台先得月」這句話對她很有用，因為慢熱機會才比較多。





▲張景嵐與春風傳緋聞。（圖 / 記者林柏年攝）