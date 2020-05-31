女星透視衣趴床操肌　鐵腿1星期全身痛

關詩敏暌違4年終於推出新專輯《MASTERPIECE》，她一口氣交出了8首創作，且她在形象上求突破，換上透視衣，擺出性感姿勢，象徵自己從此「轉大人」，她的首波新歌〈別弄花我的妝〉將於6月5日上線。
曾是歌唱比與冠軍的關詩敏，睽違4年推出新專輯，從過去的鄰家女孩形象，一舉變身為潮甜系唱作人，更在造型、視覺上力求突破。其中在一組雙人床上拍攝的視覺照上，穿著略微透視、貼身one piece衣物的關詩敏，挑戰高難度動作，微噘翹臀，俯身向前的姿勢，狠操肌力。
關詩敏首度挑戰不同於往的拍攝尺度，她笑說：「原本以為只要躺在床上拍照，沒想到這麼精細和複雜，完成任務後感覺自己也轉大人了！」她也苦笑表示，還好平常有運動、爬山的習慣，所以突然接到大師的特殊安排，可以趕快拉筋對抗，但是即便事先有熱身拉筋，但是一整天拍攝下來也讓她當場「鐵腿」，殺青後不只是腿、連全身也開始這裡痛、那裡痛，足足在家休息了1個禮拜。
此外，近期因新冠肺炎影響，讓父母和妹妹都因疫情回不了台灣，獨自一人在台北的關詩敏表示，疫情意外讓家人的感情變得更緊密，每天群組叮叮噹噹不絕於耳，除了最切身的防疫、解封話題，家人更愛在LINE裡隨時po上美食照，她大讚：「根本是廚神總決賽！」她也衷心希望疫情趕快過去，讓家人可以回家團聚。
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