中性氣質遭鹹豬手騷擾　男星淚曝被霸凌過程

林語菲自選秀節目出道，今（1）日舉辦首張專輯《勇敢綻放》新歌搶聽會，聽歌會上他細數12年來的心路歷程，也透露曾在舞台上因為中性氣質，被主持人戲弄要求檢查身體、確認性別，讓他在台下獨自淚崩等艱辛過往。
林語菲表示在錄製歌曲〈花的綻放〉時，想起被霸凌的過往，讓他潸然淚下，在現場哭訴求學時常被同學脫褲，讓他又氣又無奈。原以為出社會後，霸凌的行為會因此結束，哪知道又碰到主持人伸出鹹豬手碰重要部位，開玩笑要求檢查身體；甚至常被問「有考慮到泰國變性嗎」，對此他霸氣回覆：「你覺得觀世音菩薩有性別嗎，而且音樂也是沒有性別之分。」他更近一步表示，因為中性特質，還曾被同行排斥，遭《超偶》的前10強女歌手拒絕同台演出。
而這次他賭上33歲的人生，自掏腰包300萬圓夢發片，這個念頭起因來自於之前到印尼演出快一個月，母親在一旁陪伴，看到自己身為小歌手被壓榨，母親暗自神傷，因此林語菲立誓，一定要給母親過好日子。所以他鄭重地說，如果這次發片不如預期，會直接斷念，回南投老家開早餐店。
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