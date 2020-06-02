茱麗葉畢諾許：不先照顧自己　你的匱乏永遠不會被滿足

影史經典之作《烈火情人》將於6月5日數位修復上映，該片由茱麗葉畢諾許主演，她不僅是紅遍全球的法國女星，更是演藝圈裡頭首位拿到影展大滿貫的影后（坎城、柏林與威尼斯）。





茱麗葉畢諾許現年56歲，又漂亮又漂泊，既優遊又優秀，是許多女人夢想成為的模樣。





她演藝事業輝煌、演出多部代表作，其成就有目共睹；她感情生活神秘，外界老想一探究竟，卻僅能隔著門縫偷窺；她每次的訪談都充滿真心，縱然不與記者們分享私生活的細節，仍舊言之有物，讓人不免讚嘆她的智慧。





不管是《藍色情挑》面對喪夫之痛的茱莉、《新橋戀人》苦於眼疾離家出走的米雪，又或是《烈火情人》當中深陷不倫戀的安娜，不難發現，茱麗葉畢諾許十分擅長演出那些「心理充滿傷痕」的角色，連她自己都承認：「我喜歡感受『轉變』的氛圍，我想搞清楚那些內心傷口都是從哪裡來。」





身為一名優秀演員，每一次作品的傾情投入，對他們來說都是一次難忘的「附體經驗」，畢竟你徹底活過角色的一生，你會對自己多些瞭解，更容易對他人產生同理、對世界慈悲。





聰慧靈性如茱麗葉畢諾許，她應該會是一名厲害的療癒師吧？如果有一天，她能與自己飾演的角色面對面，不曉得會給對方怎麼樣的建議呢？





筆者決定做個大膽嘗試，讓茱麗葉畢諾許與《烈火情人》的女主角安娜進行一場跨時空的對話。讓我們深入安娜這個角色的創傷經驗，並彙整茱麗葉畢諾許過往的訪談內容，給予安娜人生建議與方向。





（以下開始會涉及電影《烈火情人》劇情，請讀者斟酌觀看）



▲茱麗葉畢諾許在《烈火情人》飾演女主角安娜。（圖／甲上提供）

電影裡，安娜自小父母離異，和親哥哥談起畸戀，之後目睹哥哥在眼前自殺，使她就此不斷往復於各種扭曲的感情關係，尤其對性愛更是無法自拔的沈迷。





哥哥死掉的當天晚上，安娜身穿染著哥哥鮮血的睡衣，被送往鄰居家中暫避，為了轉移傷痛，她對鄰居所說的第一句話是「我想要做愛」；她主動認識男主角史蒂芬，明知對方是男友的父親，仍主動搭訕勾引，雙方做的第一件事情也是上床。





後來當安娜決定結婚時，觀眾原以為她是真心想要定下來，直到電影後半段，我們竟從安娜的母親口中得知：安娜選擇結婚，是由於未婚夫長得像已逝的哥哥。





眾人恍然大悟，原來打從哥哥過世的那一天之後，安娜就不太曉得如何去「愛」別人。她內心空虛，屢屢使用錯誤方法轉移痛苦，她曾對史蒂芬說：「要小心受傷的人，因為他們總是有辦法找方式存活。」





但大家心裡都清楚，安娜口中的「方式」只是暫時性麻痺，無助於真正復原。





事實上，安娜的問題在現實生活裡很常見，多數人往往會為了逃離痛苦，選擇透過極端的方法來轉移注意力，舉凡約炮和酗酒，或是迅速讓自己投入下一段關係。





就像安娜，藉由輾轉不同的男人得到心靈撫慰，直到最終迎來毀滅性結局，方才徹底清醒：原來這個方法不但沒用，反倒讓自己更加傷痕累累，也更加不懂得如何去愛人。



▲茱麗葉畢諾許是國寶級女星。（圖／電影《真實》劇照）

該怎麼轉移失去愛人的傷痛？什麼樣的轉移方法才是「健康」的？筆者相信這不僅僅是安娜的疑惑，也是許多受傷的人們一直渴望能獲得解答的部分。





對此，茱麗葉畢諾許的確有解決之道，她談過許多戀愛，拒絕過4位男士的求婚，未婚生下兩個小孩，獨自撫養兒女長大，至今從未結婚。





關於失去愛人的痛苦，茱麗葉畢諾許並不陌生，她接受媒體訪問時說過：「人生處處都是創傷呀，不論個人的生命經驗，或家族歷史都是。對於這些創傷，我相信只要越是談論它們，就能越減輕那份傷痛。」





她建議每個人應該要把目光轉回自己身上，「一個人若不先關照自己的內心，只是拚命外求，生命中的匱乏永遠不可能被滿足。」如同《烈火情人》裡頭的安娜，通過一段又一段的感情和性愛來治療自己，但這些畢竟都是向外尋求，無法達到內心真正的平靜。





茱麗葉畢諾許認為，健康的自癒方法有很多種，像她就是畫畫、跳舞跟寫詩，她出版過詩集和舞作，將心底的吶喊全都丟進創作裡，讓負面情緒得到開展，「我們都太習慣去模仿別人的行為和話語，但人應該要獨立思考和獨立感受，這樣才能讓自己成為特殊而且唯一的人。」





讓傷痛恢復的前提，必然得先讓自己的腦袋跟心靈先冷靜下來，此外，成癮的冷靜與靜心的冷靜，這兩者是完全不一樣的，前者會讓你產生空虛，後者則是有機會讓你正視自己的情緒、從中自省思考。





日本國寶級演員樹木希林曾道：「如果不曾了解自己的恐懼與黑暗面，你就無法看到自己有多堅強。」是呀，正因經歷過黑暗，經歷過失去，但最後你卻選擇咬牙面對，後來發現：你還是努力撐完每一天了，還是通過讓自己身心靈平靜的方式達到呢，很了不起呀！





你終將慢慢明白，世上沒有過不去的坎，只有過不去的心。



