專訪／陳郁秀為貝多芬拾琴鍵　公廣集團董座的浪漫與理性

「音樂好像是我的宗教，我到公共電視很久沒聽到這樣的聲音了，尤其當我跟樂團一起坐在台上演奏，感覺那個聲音像是從我心底、整個身體醞釀出來，那種感動真的非常非常強。」這是公廣集團董事長、也是國內知名鋼琴家陳郁秀

其實自2016年接下公廣集團董事長職務之後，陳郁秀

共同演奏貝多芬的

皇帝

與

英雄

兩首曲子，不然真的很難聽到陳郁秀的演奏。

▲台北市立交響樂團團長（右）力邀陳郁秀登台演奏。（圖／特約記者林敬原攝）

但這次邀約演奏的過程，卻非常曲折，陳郁秀說：「我

公廣集團董事長

而且

這對有真才實學的

陳郁秀

來說

陳郁秀

▲▼陳郁秀演奏時的丰采。（圖／特約記者林敬原攝）

在全世界的政治家、音樂家當中，從政多年還可以像陳老師這樣上台演奏的，我相信是絕無僅有的，也許音樂家從政或政治家對音樂有興趣，頂多在台上秀一、二段，但能真正彈一個協奏曲、跟職業樂團合作，我還真的沒有看過。

聽到這樣的讚美，陳郁秀馬上謙虛表示：「

」

▲陳郁秀桃李滿天下。（圖／特約記者林敬原攝）

那在

▲指揮簡文彬（左）念國中音樂班時，就認識了陳郁秀。（圖／特約記者林敬原攝）

對於這次臺北市交響樂團舉辦的「貝多芬誕辰音樂會」，

所有在

貝多芬的音樂總是跟

撫慰人心的效果。

她更大力稱讚這次音樂會的指揮

陳郁秀

此外，在HBO、Netflix都可以看到公視的作品，而且最近我們跟NHK、泰國公共電視、法國公共電視台ARTE也一起合作，我甚至自己直接去跟他們去談內容。