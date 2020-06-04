專訪／陳郁秀為貝多芬拾琴鍵　公廣集團董座的浪漫與理性

「音樂好像是我的宗教，我到公共電視很久沒聽到這樣的聲音了，尤其當我跟樂團一起坐在台上演奏，感覺那個聲音像是從我心底、整個身體醞釀出來，那種感動真的非常非常強。」這是公廣集團董事長、也是國內知名鋼琴家陳郁秀，打從內心深處發出的感觸。
其實自2016年接下公廣集團董事長職務之後，陳郁秀每天忙於業務，已經很久沒有上台正式演出了，要不是今年是樂聖貝多芬誕辰250年，加上「台北市立交響樂團」（TSO）團長何康國，去年又大力邀請她參與這個活動，與TSO共同演奏貝多芬的《皇帝》與《英雄》兩首曲子，不然真的很難聽到陳郁秀的演奏。
但這次邀約演奏的過程，卻非常曲折，陳郁秀說：「我本來以為我去年九月就會卸任（公廣集團董事長），因為我的任期已經到了，想說之後就有足夠的時間可以練習，才決定接受這個邀約，可是沒想到，我今天還是公廣集團的董事長，公廣集團的業務非常繁忙，想找出時間來練習是最大的問題，而且除了這個之外，COVID-19又來攪局，到底要怎樣、來來去去非常辛苦。」
不過，這對有真才實學的陳郁秀來說，似乎根本不是問題，即使在準備時間如此有限之下，一登台演奏，琴聲就氣勢磅礡、如行雲流水般的流洩出來，依舊令人讚嘆，但到底她是怎麼抽出時間練習的呢？她說：「我其實有一個原則，從以前到現在，每天早上起來，一定要練一個小時的琴，練完我就去上班，一直到晚上才回家。」也就是如此日積月累的堅強實力，讓陳郁秀在另一個「陳董」身分之下，依然掩飾不住光芒。
難怪何康國會這麼說：「在全世界的政治家、音樂家當中，從政多年還可以像陳老師這樣上台演奏的，我相信是絕無僅有的，也許音樂家從政或政治家對音樂有興趣，頂多在台上秀一、二段，但能真正彈一個協奏曲、跟職業樂團合作，我還真的沒有看過。」
聽到這樣的讚美，陳郁秀馬上謙虛表示：「因為我內心最喜歡的還是鋼琴家，雖然我從政，但那就是一個緣分，我為什麼每天都要練琴，因為我每次都會想，這個職位完，我就要回去當職業的鋼琴家，可是職位一個又接著一個，但我也想過，身為一個藝術家，能夠有機會推動藝文，尤其當你是一個行政首長，你的影響力真的非常大。」
那在音樂家和政治家之間，又該如何達到平衡呢？她說：「音樂是非常實在的，當我們在練習的時候，必須要有遠見，對於這個曲子要有一個架構，因為要完成一個完美的演出和創作的話，就要從細節開始，從一個小節、一個樂章、三個樂章、然後一首曲子，我們這種訓練，是對於每一個細節要求都很慎密，而做一個行政首長也一樣，好比說我在做文建會主委的時候，人家問我怎麼做的來？首先，我就站得很高，看這個政策我需要怎麼樣的架構，那我就要找到對的人去為每一個環節負責，當然我自己也要親自去跟所有人討論，就是這樣從上而下、從下而上，就可以把事情做好。」
可是，音樂家需要的浪漫和政治家需要的理性，這中間難道沒有衝突嗎？陳郁秀又給我們上了一課，她說：「這中間沒有衝突，為什麼可以浪漫？是因為你的基本功非常紮實，就好比指揮，他如果基本功細節沒有做好，手一揮出去會時間也不對、速度也不對。舉例來說，颱風來了，一棵樹搖得非常厲害，但風雨過後還是會回到原位，為什麼？因為它根長得很深，而浪漫就是這樣，你的基礎、技術、所有細節等等，都非常紮實了，那隨便颱風怎麼吹，它最後還是會回到原地，所以我覺得浪漫是建立在很多的理性上面，否則會隨波逐流到不知道什麼地方去了。」
對於這次臺北市交響樂團舉辦的「貝多芬誕辰音樂會」，陳郁秀希望能獻給所有在2019新型冠狀病毒（COVID-19）裡面奮鬥的人，給他們希望，畢竟貝多芬的音樂總是跟人們站在一起，也有撫慰人心的效果。
她更大力稱讚這次音樂會的指揮簡文彬，認為他非常難得，在歐洲已經非常有名，還願意回台灣奉獻（2018年辭去德國萊茵歌劇院職務，就任衛武營國家藝術文化中心藝術總監），讓陳郁秀相當感動。事實上，這次跟TSO合作，看到樂團成員幾乎都是自己的學生，那種成就感也令陳郁秀心情愉悅，即使忙於公廣董事長業務，仍無法拒絕這次的邀約。
至於接下公視董事長一職後，有沒有甚麼地方的改革，自己最滿意呢？陳郁秀說：「我沒有什麼最滿意，我只是想要用我長期經營『鑽石台灣』的內容，把這個精神放在節目裡面，放在所有的內容裡面，最重要是要讓它走上國際、建立品牌，因為台灣國際化不夠，所以我到公共電視只有兩件事情，一個就是把內容充實，第二個就是走上國際、跟得上時代，譬如我會鼓勵同仁們積極去做4G、5G，只要尊重專業，事情就做得很快。此外，在HBO、Netflix都可以看到公視的作品，而且最近我們跟NHK、泰國公共電視、法國公共電視台ARTE也一起合作，我甚至自己直接去跟他們去談內容。」
（附註：「鑽石台灣」是陳郁秀想創造的台灣品牌，也就是她推展多年的理念。台灣從多樣性之地理生態環境、多元文化及悠久歷史觀之，有如埋藏豐厚資源的礦石，公視將從生態文化、藝術、科技生活等角度，以多元影視音等傳遞這些內容，磨光原有資源、變成鑽石，讓人民體驗、向國際發聲。）
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