伊能靜突發長文「怎麼活都錯」　淚揭演藝之路心酸

藝人伊能靜即使年過半百，臉蛋和身材依然保養得宜，2015年嫁給小10歲的大陸演員秦昊後漸漸淡出演藝圈，不過近期伊能靜參加了大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》回歸螢光幕，讓他有感而發，在微博上寫下長文，娓娓道來過去在演藝圈的心路歷程。



▲伊能靜2015年與秦昊結婚。（圖／翻攝秦昊微博） 「出道時為了賺錢養家，舞台對我來說不是夢想，是活下去的武器」，伊能靜透露自己在演藝圈光鮮亮麗的背後，伴隨而來的其實是懷疑蔑視，媒體霸凌和爭議，「15歲活到現在，身邊很多人離開、消失，我卻還在這裡，曾經的亮光與污泥一起迎向我，擊敗過我，也滋潤了我」她也形容堅強的自己是強勢的生存者、鋒利口舌下的倖存者。





「最紅的時候，我不快樂，白天笑，夜晚哭，我也不相信那時說會愛自己一輩子的粉絲，我是驚弓之鳥，怎麼活都是錯」伊能靜坦言被輿論傷害的最厲害的時刻，需要經紀公司直接給她現金，才願意上台表演，然後把錢給家裡還債。



