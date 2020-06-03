快筆記！揭密12星座6月的「超級大旺日」：完全福星高照

牡羊座的「超級大旺日」：
2 日：受到家中長輩金錢上的幫助。
7 日：財運不錯，買刮刮樂也能小賺一筆。
9 日：桃花紛飛，感情幸福甜蜜的一天。
14 日：諸事順利，心情相當不錯。
21 日：掌握戀愛之道，感情得到迅速滋長。
22 日：詩情畫意的一天，適合與心上人談情說愛。
26 日：在婚宴中找到自己的理想伴侶。
28 日：出門閒逛邂逅心目中的白馬王子。
金牛座的「超級大旺日」：
7 日：與伴侶坦誠相待，一起談論未來。
12 日：良好的配合讓你在工作上得心應手。
24 日：偏財運旺旺日，適合小賭一番！
雙子座的「超級大旺日」：
1 日：與身邊的異性同事開啟一段美妙情緣。
7 日：戀愛指數很高，與戀人的感情得到進展。
9 日：異性緣高漲，在玩樂中感情升溫。
14 日：與家人分享彼此的想法，收獲頗多。
22 日：財運旺盛，從親友口中獲得可靠商機。
25 日：在投資理財上獲得不錯的收益。
27 日：在約會中重溫熱戀時的浪漫與激情。
29日：辛苦競爭後獲得金錢上的入帳。
巨蟹座的「超級大旺日」：
3 日：感情甜蜜溫馨，魅力四射的一天。
4 日：提出的方案或建議被領導採納。
15 日：事業運不錯，與同事互動頻繁。
17 日：工作比較輕鬆，並有額外的收入。
24 日：頗得下屬信任，工作成效顯著。
27 日：戀人的主動付出，令你倍感溫暖。
28 日：財神爺光顧，之前的努力得到收益。
獅子座的「超級大旺日」：
6 日：工作氛圍好，做起事情來異常順利。
10 日：好運助力，收獲成功的喜悅。
17 日：愛情運勢走高，適合表白的一天。
23 日：心境平和，所有事情均能水到渠成。
處女座的「超級大旺日」：
4 日：消費慾望強烈，買到心儀的物品。
6 日：異性體貼的舉動，讓你感動不已。
12 日：與伴侶互動甜蜜，大秀恩愛。
13 日：心情不錯，適合與朋友談心的一天。
14 日：新結識的朋友讓你的交際圈得到擴大。
15 日：個人魅力散發，得到不少異性青睞。
17 日：心情愉快的一天，各種事情都順利無比。
30 日：財運好得令人羨慕，得財順心的日子。
天秤座的「超級大旺日」：
2 日：工作得到上司的協助，進展順利。
7 日：精力旺盛，工作中的新計劃順利推進。
10 日：財運還不錯，適合回籠資金的日子。
19 日：滿滿的熱情舉動讓另一半大為感動。
20 日：參加聚會時收獲一份不錯的愛情。
21 日：感情發展穩定，戀人對你的關心增多。
22 日：工作得到上司的賞識或讚美。
26 日：感情中的不愉快在今日得到化解。
天蠍座的「超級大旺日」：
3 日：目標明確，如願以償的一天。
6 日：心情愉悅，看什麼都覺得很美好！
7 日：自信滿滿，個人的執行力增強。
8 日：競爭中得財，付出得到回報！
20 日：透過朋友的引薦，接觸到對自己有幫助的人。
27 日：心情愉快，做起事來也很起勁。
射手座的「超級大旺日」：
13 日：今天有偏財運，大牌手氣很旺。
18 日：運勢居高不下，各種事情都能輕鬆應對。
25 日：上司和同事的意見，讓你開啟新思路。
摩羯座的「超級大旺日」：
12 日：在與異性的約會中感情得到昇華。
14 日：工作情緒高漲，令人刮目相看。
15 日：工作效率頗高，在忙碌中收獲不錯成效。
19 日：與人密切接觸時遇到不錯的商機。
27 日：甜蜜溫馨一天，與戀人在陪伴中感受快樂。
28 日：溝通中體會到團體力量的強大。
水瓶座的「超級大旺日」：
11 日：另一半的鼓勵與支持，讓你充滿信心。
18 日：與戀人的信任感提升，感情更加穩固。
19 日：事業運頗優，關鍵時刻得到貴人相助。
22 日：工作得心應手，心情也十分愉快。
27 日：感情磁場強烈，與心儀對象產生情感共鳴。
雙魚座的「超級大旺日」：
5 日：好運相伴，做起事情來像開了外掛一樣。
14 日：外出遊玩時遇到不錯的緣分。
16 日：幼稚的舉動引來對方的寵愛。
22 日：競爭意識被點燃，個人能力得到發揮。
24 日：金錢回收的時刻，守財力特別強。（編輯：許苡晴）