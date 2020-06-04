陸版《命中注定》來了！劉雪華滿頭白髮想抱孫

《你是我的命中註定》由演出《楚喬傳》爆紅的邢昭林、梁潔主演霸氣總裁與便利貼女孩，巧的是，該劇是他們合作古裝劇《雙世寵妃1》、《雙世寵妃2》後，第三度以螢幕情侶之姿同框演出，造型也從古裝穿越回到現代。他們在《雙》劇，吻戲高達40次，一言不合就親親、抱抱、舉高高，讓網友甜到少女心爆炸，成許多觀眾心中的螢幕情侶。



▲邢昭林（左）、梁潔在劇中拿錯行李。（圖 / WeTV提供） 在《你》劇中兩人拿錯箱子、走錯房間後睡錯床，醒來後赫然發現，彼此一絲不掛地同床共枕，彷彿前一晚發生了關係；短短兩分鐘預告，壁咚、公主抱、甜蜜相擁、懷孕等情節樣樣來，一場意外相遇造就一段命定愛情，讓網友直呼：「這糖簡直從古代嗑到現代！」《你是我的命中註定》描述王析翊（邢昭林 飾）和陳嘉欣（梁潔 飾）在去往匈牙利的遊輪上偶然邂逅，迅速墜入愛河，陳嘉欣意外懷孕，和王析翊很快步入婚姻殿堂，只是，婚後沒多久，陳嘉欣意外流產，再加上兩個人之間不能坦誠相待，最終遺憾分手。



▲邢昭林飾演王析翊。（圖 / WeTV提供） 有趣的是邢昭林、梁潔在《雙》劇受封為「坦誠夫婦」、《你》劇則被網友暱稱是「心儀夫婦」，但兩人愛情看似浪漫，卻波折不斷，劇中邢昭林面對女方懷孕，被未來岳母逼問該怎麼負責，甚至打電話給邢昭林奶奶（劉雪華 飾）興師問罪，沒想到劉雪華卻開心地說：「當然負責！」語畢後還狂笑不已，似乎對於能抱曾孫感到高興。《你是我的命中註定》6月5日晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨家首播。



▲劉雪華飾演邢昭林奶奶。（圖 / WeTV提供）



