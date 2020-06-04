想對任容萱「霸王硬上弓」　吳承洋變渣男粉絲崩潰

日前吳承洋客串戲劇《覆活》，別於之前正面形象，這次受邀演出渣男，吳承洋坦言：「說實在很開心接到劇組邀約，覺得我可以勝任此角，我認為演員是這樣的，要演什麼像什麼，而不是只能演好人，或不能演壞人，這個角色很渣，對我來說就是演技上的新課題！所以沒有想太多就答應了！」不過戲裡企圖迷姦女主角任容萱未遂，吳承洋很感謝任容萱幫助，「其實不好演！雖然短短十幾分鐘戲份，其中幾場我要用眼神加碼手勢勾引她，我可下了不少功夫，努力演好該角色。」



▲吳承洋（右）在劇中想跟任容萱一夜情。（圖 / LiTV提供） 偶像歌手出身跨足演員，吳承洋期待透過未來演出不同角色，能啟發更多音樂上的創作靈感，日前發行歌曲〈不想分開〉，就是吳承洋嘗試譜詞寫曲的作品，透過自己的視角去看朋友面對感情的執著與放下，「音樂是我的最愛，所以會一路創作下去，希望以後作品裡不只有我，也會有別人很多動人的故事」。關於感情哪種女生最能打動他？吳承洋表示：「我覺得善良是一定要的！善良這件事情很能打動我，然後直爽個性，這樣彼此相處起來比較舒服，因為我個性有些直線條，有時不夠細膩，需要女生多些包容與溝通，兩人才會朝好結果邁進。」



▲吳承洋跨足唱片跟戲劇。（圖 / LiTV提供） 以小彩蛋方式出現，吳承洋一現身《覆活》，讓不少忠實粉絲滿心期待卻瞬間墜落谷底大喊「無法接受！」甚至超入戲大罵渣男，不過吳承洋心情不受影響，更不擔心退粉，用幾十分鐘便成功讓粉絲氣呼呼，吳承洋笑說：「希望未來不管接什麼角色，我都可以讓大家因為我產生情緒，不管讚賞、感動還是罵我，都證明我演的好！」



▲吳承洋在《覆活》演出渣男。（圖 / LiTV提供）



