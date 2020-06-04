橫跨三金　音樂奇才陳建騏的創作從不孤單

編按：原文標題「如果全世界只有我自己喜歡，那就太孤單了」溫文儒雅，渾身散發著平靜和煦的氣場，是陳建騏給人的第一印象；情感豐沛、觸動心弦的樂曲，則是大家記憶中「陳建騏的音樂」。然而身兼多職的他，說起話來又是無比理性，無時無刻都在分析。若說感性是成就藝術的核心，理性就是他面向世界的方式；兩種樣貌在他身上共存，維持著完美的平衡。陳建騏的名字總是常態性地出現在每年金曲獎入圍名單上。他曾與蔡依林、陳珊妮、陳綺貞、梁靜茹、楊乃文、五月天等大牌歌手合作歌曲，也是魏如萱、田馥甄、徐佳瑩的指定製作人。他也是國內少數橫跨金曲、金馬、金鐘的三金音樂人，2018年曾以《我們》一曲入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎，2008年以《跳格子》獲得金鐘獎音效獎，2013和2016年，分別以五月天的《諾亞方舟》和彭佳慧的《大齡女子》，拿下最佳編曲人和單曲製作人。穿梭在不同音樂領域的陳建騏，也活躍於劇場，跨界和導演、演員一起打磨，用配樂助燃作品的靈魂。甚至，他自己也會走到幕前，與陳珊妮合組音樂團體「19」；與陳綺真、鍾成虎共組「The Verse」一起發行專輯、一起演出。作為典型的六年級生，陳建騏在高雄出生成長，他笑說相較於現在，小時候的自己極度好動，幾乎沒有好好坐在椅子上過，「我永遠都是躺在沙發，頭倒立，腳放在牆上。」不安於室的他，卻在幼稚園時聽見隔壁的鋼琴聲，而一頭栽入樂音裡。高中時，他不僅是話劇社的社長，還多次參加校內的比賽自彈自唱個人創作。彼時的他，喜歡與朋友分享創作、更喜歡音樂牽繫起人與人的共鳴能量，他認為「流行」對大眾帶來的感染性與影響力，是他投身音樂、並深深為之著迷的主因。從創作音樂人、到「好多音樂」創辦人；從「人力飛行劇團」音樂總監，到高雄流行音樂中心董事，陳建騏身上的所有頭銜都離不開音樂。最為人津津樂道的，是陳建騏從不吝給予年輕人機會，這要從他的第一個老闆和貴人，周華健說起。2000年時，陳建騏大學剛畢業，非音樂科班出身的他，成為周華健工作室的一員，「他很喜歡跟年輕人合作，了解他們的想法。」不久之前，周華健甚至開始做起Vlog，「其實他想做的事情很多，比如說他想當保羅麥卡尼、想要做搖滾樂⋯⋯」陳建騏眼中的這位前老闆見識廣、不會因為自己的喜好而拒絕嘗試新東西，這些都潛移默化地影響著當時年僅20多歲，尚在摸索音樂創作與未來的陳建騏。此外，周華健身兼歌手、創作者、製作人的多重身份，也讓陳建騏在過程中觀察與學習不同角色切換的思維，與上下游溝通的方式。如今的他，接觸過的客戶橫跨歌手、導演、唱片公司、廣告公司等，處理各種艱難需求與不可避免的反覆修改都是工作常態，他正色說：「我會盡量做到自己先想清楚，讓上下游的需求達到平衡。」找到對的平衡，是他始終能優雅遊走各界，也讓創作維持藝術水平的重要關鍵。身兼多職，陳建騏的腦袋始終保持快速分析的節奏，他認為當音樂走到商業，就要達到商業的需求，才能和更多人分享，這過程就需要理性的思考與判斷。然而回到音樂，他的感性又是完整地釋放在創作之中，令人沉浸，而這點也強烈體現在與多年好友兼創作歌手魏如萱的合作上。相識多年的兩人，關係從朋友、房客到創作夥伴，從最初廣告配唱、詞曲合作，到現在音樂與事業上的夥伴，兩人始終是一起成長，一起走到現在的位置。任何散場的那一刻，留著還是走呢，拼湊不明白的疑問，救贖尚未完成，陌生人沸騰，顛倒的生存。魏如萱《局部的人》有別於過往收到詞才作曲的創作模式，《局部的人》起源於陳建騏無意間彈出一段自己很喜歡的旋律，便錄下DEMO丟給魏如萱，進而生出這首詞。「外人可能看不懂詞意，但因為我太了解她了，一看就知道在寫哪段人生。」他笑說，深度的認識與密切的關係，讓兩人的創作常常不需多作解釋，就能迸發情感濃郁的創作能量。理性留給工作，放任感性在創作裡恣意蔓延，陳建騏認為，這種人與人之間的情份與情感，對創作有著強大的助力，也會誠實體現在聽者的耳中。音樂是一種情緒的體現「如果全世界只有我自己喜歡，所有喜悅都只能留在我的腦袋裡，那就太孤單了吧！」陳建騏認為，與他人分享音樂並獲得共鳴的成就感，是這些年始終不膩、充滿熱情的主因。對於橫跨各界的合作機會，他歸功於從小到大接觸的各種事物與媒介，不管是學習畫畫、接觸劇場、影視，一切的畫面和故事，都可以與音樂串聯，「音樂，就是一種情緒的體現。」小時候的他會坐在路邊觀察人群，想像發生在別人身上的故事，陳建騏認為廣泛的接觸世界與各種媒介，是幫助創作的最好方法。除此之外，多閱讀、多思考，則是這個世代最需要的能力。他舉例，每看完一個作品，就問問自己「好不好看？哪裡好看？為什麼？」不管是作為創作者或觀眾，都該學習思考與分析，才能保有與世界接軌的能力。因應疫情，陳建騏今年的音樂會「一人之海」延至11月，但他也沒閒著，即將與藝術家跨界合作，腦中也轉著要幫好多音樂旗下歌手舉辦的展覽。他的腳步一直沒有停下，也一直在觀察、調整自己的步伐。他分享最近看了劉若英的直播，「她在演藝圈這麼多年了，一直有想說的話、想做的事，而且會用盡自己的能力去做到。」他深有感觸，認為自己作為一個音樂人，也該用自己的力量對下一代的環境帶來更多幫助和影響。2017年陳建騏成為第一屆高雄流行音樂中心董事之一，近來也與台北流行音樂中心接觸，他在人生的上半場留下眾多經典歌曲，橫跨主流與獨立，在日常生活中流傳與傳唱。「流行了，大家才會注意。」面對即將到來的下半場，陳建騏維持著他對流行樂的堅持，要讓自己的手伸得更遠、更廣，讓這塊土地上豐富多元的音樂能量，讓更多人聽到。