蓋兒加朵　命中注定成為「神力女超人」的奇女子

35歲女星蓋兒加朵因演出電影《神力女超人》一角爆紅，力與美兼具，成為時下女孩們的偶像。走紅之後，她善用影響力，努力為孩童與女性發聲，近來美國警察殺人引起暴動，她立刻發文抨擊：「拒絕種族歧視，這句話顯然已經不夠力了，現在應該要變成『與種族歧視者抗爭到底』！」





不管任何國際大事件，蓋兒加朵永遠身先士卒，總是站在最前面替大家發聲，日前她就親自號召25位好萊塢巨星，眾人錄製影片大合唱，為苦於疫情的老百姓打氣。筆者經常會見到外媒們如此形容蓋兒加朵，「現實生活裡，她就是神力女超人」。





外媒所言不假，早在還沒成為神力女超人之前，蓋兒加朵就已經擁有這個角色的幾項重要特質。





「永遠要對自己的出生心懷尊敬，我對我的國家、文化與家庭感到驕傲，是它們孕育了這樣的我。」





蓋兒加朵是以色列人，外公外婆均是猶太人大屠殺的倖存者，父親是工程師，母親是老師。她的名字Gal，希伯來語有「海浪」的意思，一度在宣傳電影《正義聯盟》時，被同片飾演水行俠的男星傑森摩莫亞開玩笑：「妳應該要來演『水形女』（Aqua Girl）」。





過往寫人物，筆者都喜歡從「名字」開始分析，總發現與當事者意外貼合。





蓋兒加朵的確像「海」，有著容納百川、無私且溫柔的性格，她兒時熱愛接觸大自然，對電視沒興趣，老愛拎著足球往外跑，「我功課維持不錯，是好學生、好女孩，但我同時也是一個假小子，腿上經常會有坑坑疤疤的傷痕，都是在外頭亂晃摔的。」



▲蓋兒加朵經營IG用新，經常傳遞反戰思想。（圖／取自蓋兒加朵IG）

以色列內戰不斷，蓋兒加朵深刻體會「無常」的痛苦，她很明白每當強權侵犯，受害的往往都是弱者。她接受專訪時曾言，父母經常教誨她與妹妹，「爸爸媽媽會對我們說，妳們要堅強，讓自己成為一個有能力、有力量的人，未來可以保護自己。」但她不光想保護自己，會在心裡暗暗許願，「有機會的話，我一定要幫助別人。」





一個出生小城市的女孩，該如何擴大自己的力量去幫助他人？通常得從自己能力所及的範圍開始。





畢竟第一兵書《孫子兵法》都說了，「勢者，因利而制權也。」要如何達到自己的目標，首要條件就是評估局勢，找出自己比別人有利的部分，以此開始深耕。





蓋兒加朵當時的優勢是「美貌」，她身高178公分，她清楚自己是美女，於是代表以色列參加環球小姐，希望能改變世界。





然而選美期間，蓋兒加朵突然發現，環球小姐太執著於完美、不夠貼近現實世界，「我不是完美小姐，我叛逆，我覺得穿著『晚禮服』吃『早餐』很奇怪，我也不喜歡化妝。」最後她乾脆亂答評審問題，讓自己被刷下來。





蓋兒加朵仍舊不放棄幫助世界的心，她先是跑去當兵，接著跑去讀書。



▲蓋兒加朵經營IG用新，經常傳遞反戰思想。（圖／取自蓋兒加朵IG）

一直以來，以色列都是全民皆兵制，男女都要服兵役，回憶從軍往事，蓋兒加朵說：「我多希望世界上每個國家都不需要軍隊，服役那兩年來，我是放棄自由，全心全意投入其中，在軍中學到紀律與尊重。」但她不否認，軍中歷練有助於她日後在演藝圈的發展。





若說蓋兒加朵原本的優勢是美貌，那麼她的從軍生活，無疑幫助她添加了3項新技能：心智耐力、身體敏捷度、武器知識。後來我們都清楚，這三大要素，確實是她順利試鏡上電影《玩命關頭》的關鍵，動作場面完全不需要靠替身。





不光是鍛鍊身體，蓋兒加朵也明白學習的重要性，她大學念的是國際關係與法律，光從選科就可以得知，她對於國族、家鄉的愛有多深，多麽盼望能為以色列混亂的政局盡一份心力，起碼多一份瞭解。





她曾引用《聖經》中「愛人如己」的經文，在IG傳達反戰思想：「這不是左派或右派、猶太人或阿拉伯人、世俗或宗教的問題。這是有關平等、和平，以及彼此尊重。」





筆者始終相信，蓋兒加朵會演出「神力女超人」，實屬天命。





因為她從小到大，不管是經歷、意識形態、生活技能還是美貌，似乎都是在為了成就這個角色的完整而做鋪陳。誠如她專訪所言：「當我努力成為自己，我自然就會遇到一個最好版本的狀態，讓我的『自己』更上一層樓。」





德國哲學家狄爾泰說過，任何存在都伴隨著「意義的關係網」，很多發生在你身上的遭遇、遇見的人，你們產生的思想碰撞或衝突，其實都跟你的言行舉止、你整個人的靈魂，都存在著巧妙連結。





莊子也說過類似的話：「天地與我並生，而萬物與我為一。」雖然他的意思是，人與萬物本來就是一個整體、會相互滋養依存，但筆者想把莊子的這句話延伸：人跟人之間，人與事之間，都是如此的，你把自己培養成什麼樣的人，自然就會吸引到相通的機會與伴侶。





如同蓋兒加朵，因為保持著「世界大同」的信念，一路以來為此努力奮進，神力女超人的機會，她得到也是剛好而已。



