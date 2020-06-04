三上悠亞「頂級床照」戰服超透明　高規格挑逗台灣粉絲！

JKF雜誌因新型冠狀病毒肺炎，體恤讀者不能出門，6月號請到三上悠亞擔任封面人物，她穿上白色天使蕾絲內衣，F奶不私藏答謝大家，好身材與挑逗的眼神，讓粉絲又驚又喜。
三上悠亞回首出道10年來，全是因為5年前決定從偶像團體畢業才有現在的成績，她接受AV片商邀請，在2015年正式出道，於眾人前裸露展示好身材，所有的言論批評都坦然面對與接受，表示：「既然要做，我就要成為業界第一。」
聊到出道所獲得的片酬，雖然說法眾說紛紜，不過曾有八卦新聞爆料表示，在當偶像時的三上悠亞，每個月只能領到和一般上班族差不多的月薪，而在AV界的片酬，據說足以讓三上悠亞買下在東京世田谷區一間兩房兩廳的中古公寓，也就是最低不會少於2000萬日圓（約台幣558萬元）。
三上悠亞透過採訪分享「經歷過磨練的人才能越挫越勇」，如今她已經是業界當紅AV女優，在光鮮亮麗的外表下，工作仍不放過任何空檔，在社群網站上行銷自己，隨時用福利照寵粉絲，讓她人氣居高不下。JKF6月號可至博客來購買。
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