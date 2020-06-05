獨／離婚撕破臉！王敏錡友人曝內幕：何如芸要一億贍養費

▲王敏錡(中)友人出面反駁何如芸說法。（圖 / 翻攝何如芸臉書）

▲何如芸花錢買精品不手軟。（圖 / 友人林先生提供）

▲何如芸指控遭家暴，王敏錡發聲明否認。（圖 / 翻攝何如芸臉書）

藝人何如芸和花蓮美侖飯店董事王敏錡16年婚變，雙方各說各話，何如芸日前在媒體前大喊王敏錡曾對她家暴，她手裡還握有驗傷單，甚至還把她趕出房子等等指控男方言論，讓王敏錡友人看不下去，出面澄清「根本沒有什麼驗傷單」，反駁何如芸的言論。何如芸與王敏錡離婚調解5次宣布失敗，接下來將由法院判決。日前何如芸在媒體前聲淚俱下控訴王敏錡外遇5年，曾家暴過她、甚至趕她出房子等，王敏錡友人林先生覺得何的說詞與事實相差甚遠，決定公開離婚內幕。林先生透露，最近在朋友聚會上見王神情肅穆，看得出來他很為婚變事件傷神，王敏錡當時無奈向友人抱怨，「又是家暴？又是拿她房子貸款？真的不知道她在演哪一齣。」林先生也還原何如芸口中所說的家暴，8年前的某一天，王敏錡應酬晚回家，何如芸不高興直闖王敏錡淋浴間興師問罪，何逕自拉開浴門，王敏錡被嚇到也覺得莫名其妙，爭吵中兩人都滑倒受傷，王的手上也留有女方的抓傷，但他不以為意。沒想到，三天後何如芸拿著醫院診斷單到王敏錡面前喊話「我可以告你！」且往後每次吵架就提出此事威脅，讓王敏錡相當無奈。林先生表示，認識王敏錡多年了，他結婚初期的確犯過錯，但後來真的有改，每次有應酬飯局，他總是第一個喊著要離開，常常晚上11點一到就要離開，朋友們笑他，他也都不以為意。那天他的確比平常晚一點，但也是12點多就到家，沒想到何如芸反應這麼大，現在甚至還拿來對媒體指控，林先生說，根本就沒有驗傷單、只是病歷資料，他說：「王敏錡沒想到事隔多年後，她會用這種方式來對他。」林先生提到，王敏錡跟何如芸離婚調解了5次還是失敗，主要是因為何如芸獅子大開口，要求一億元贍養費，還要每個月30萬元生活費。林先生透露，何如芸每次在法庭上氣勢凌人，談需求條件總是咄咄逼人，但何對媒體卻形容對方律師是「猛獸」，王敏錡從頭到尾只有2位委任律師被講成7位，有意塑造她弱勢的假象，而原本雙方律師決定繼續調解，但何一出法庭，卻對媒體說調解破裂，讓律師們傻眼，目前已確認協調破裂，未來將交由法院判決。而關於王敏錡指控她10幾年來花費等同於一棟豪宅，何如芸反駁是為了家用與禮物，林先生也表示，兩人結婚多年，家用一直都是男方處理，而何手上的附卡共花了8千多萬元，這些都有明細為證；後來因屢勸不聽，王敏錡開始控制老婆花費，去年4月何如芸便提出離婚，雙方漸漸撕破臉，離婚談不攏，走上法院途徑。面對王敏錡友人說法，何如芸經紀人表示，「一億元贍養費，還要每個月30萬元生活費，這說法你們要不要去問律師，如果有每個月30萬元生活費，我聽了還滿高興。」至於，附卡共花了8千多萬元，何的經紀人強調，現在協調破局，在訴訟階段，她不會再聽到關於雙方的相處細節，過去也沒有聽過。