獨／何如芸離家打包百萬精品　卻忘帶走「兒手寫卡片」？

▲何如芸自稱愛小孩，遭到王敏錡友人打臉。（圖 / 翻攝何如芸臉書）

▲兒子寫給何如芸卡片被丟在家中角落。（圖 / 友人林先生提供）

▲何如芸狂買名牌。（圖 / 友人林先生提供）

藝人何如芸和花蓮美侖飯店董事王敏錡離婚鬧得沸沸揚揚，雙方撕破臉家務事搬上檯面，針對何如芸說王敏錡將她踢出家門，知道內情的王敏錡友人也忍不住出面替他發聲：「她根本沒回家。」王敏錡友人林先生表示，兩人的主臥室堆滿何如芸的物品，衣櫥、雜物間也都上鎖，王敏錡後來也漸漸地陪小孩睡在通舖，鮮少進主臥室，與何分房睡。小孩去年前往新加坡念書後，何如芸開始不回家，後來更是找空檔把家裡杯子、印表機、名牌毛毯等物品一件件搬走。林先生詳細描述王敏錡的錯愕反應，「一開始他覺得很奇怪，怎麼好像家裡開始有東西不見，但他因工作待在家中時間不長，也不以為意。直到他有一天晚上睡覺要蓋毯子時，才發現奇怪昨天還在蓋、怎麼今天就不見了，終於忍不住也傳訊問了女方，但女方卻一直否認。」而何如芸指控王敏錡換掉家中大門的鑰匙，但實際上卻是何自從小孩出國後不再回家，林先生也強調，王敏錡的確曾因車庫感應器壞了找鎖匠換鎖，但他根本沒換家中大門的鑰匙。王敏錡日前整理房子大掃除，進主臥室後才發現衣櫥、雜物間都上鎖，請鎖匠打開後竟然看到滿滿的名牌精品盒，林先生一邊拿照片給記者看、一邊補充：「你看，有這麼多品牌的盒子，光是Hermès的盒子都可以堆到天花板了。」當然，漂亮的精品盒子裡頭的珍貴名牌包都已被何如芸帶走。但讓王敏錡驚訝的是，他發現沙發後被隨意丟在地上的一袋塑膠袋，裡面裝滿空的信封、廣告文宣，但其中卻夾了小孩寫給何的母親節卡片，林先生說，「何如芸把她心愛的名牌包當作寶跟著她走，卻忘了帶走兒子寫的卡片，裝在塑膠袋留在家裡，王敏錡當下傳照片給我說自己難過得不知道要說甚麼。」至於何如芸所說的每個月只有兩萬元家用，林先生澄清，王敏錡結婚後負擔家中所有開銷，每個月還給何如芸近20萬元，且每個月附卡帳單都是四五十萬元起跳，甚至有時候何跟朋友聚會或是帶小孩出門，回來也都會向王請款，婚後所有的一切幾乎都是由王埋單，而這些也都是有證據明細顯示。女星方文琳日前受訪時談到何如芸家務事，她認為「你既然給了（附卡），表示你要有能力負擔。」林先生替王敏錡打抱不平，他認為王敏錡在婚後提供何如芸不虞匱乏的經濟生活，只是何如芸消費習慣驚人，實在不懂得節制，王只好收回信用卡卻換來何如芸提離婚。身旁友人們都覺得當初是何如芸主動提離婚，雙方也都同意離婚，又對小孩監護權沒有太大意見，看不出來何除了贍養費問題還有什麼爭執？由於何如芸開價一億元贍養費，加上每個月30萬元生活費，且在法庭上咄咄逼人，離婚調解5次宣布破局，雙方將走上法律途徑，接受法院判決。針對王敏錡友人描述的兩人相處內幕，何如芸經紀人表示，每個月18萬元的零用金，何如芸（3）日發聲明時就已否定過。至於一億元贍養費，還要每個月30萬元生活費說法，經紀人說，你們直接去問律師。