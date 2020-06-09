影／今年首部「零負評」神片　完勝《一路玩到掛》

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疫情影響，許多愛出國的民眾只能待在國內，都快悶壞了，此時只能藉由大銀幕的風光，身體雖然到不了，但讓心靈先踏上路途。公路電影是許多影迷喜愛的電影類型之一，可以透過故事、旅途中的冒險、與陌生人邂逅，去享受現實生活中無法實現的行蹤，而電影《最瘋狂的旅程》便是近期大受歡迎的旅行電影。

該片改編自不凡的真實故事，講述三位行動不便的青年雖然有殘疾，但仍排除萬難要讓自己轉大人，不開葷誓不罷休。旅程歡笑感人完勝《一路玩到掛》，陌生人之間真摯的情誼媲美《逆轉人生》，除了殘疾人士議題，更有黑人、黃種人的多樣觀點，讓該片獲得滿堂喝采，還被歐美影人封為年度公路電影代表「神片」，並於首波權威影評「爛番茄」中得到100分讚賞，成為今年首部零負評神片。

▲▼公路電影《最瘋狂的旅程》，有黑人、黃種人的多樣觀點。（圖／海樂）

《最瘋狂的旅程》英文片名為

《Come as you are》，涵義為「後會有期」或「再見了」，這也同時是片中轉大人俱樂部，滿心歡喜對客人的告別語，希望客人常來消費，但在劇情中有著更多，是對苦短人生的驚嘆。電影

將在6月19日全台上映。