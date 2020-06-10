「狼人殺偶像」陳零九幫身障粉絲過生日　暖心打氣惹淚

▲陳零九與泡泡串通要給萱蓉生日驚喜。（圖／翻攝九是廢YouTube）

▲陳零九先以電話祝福粉絲生日快樂。（圖／翻攝九是廢YouTube）

如果零九沒有出現，或許我的生活依然還是負能量多到爆炸，有了他的加油打氣，其實我真的不孤單。」

▲陳零九（右）幫粉絲萱蓉過生日。（圖／翻攝九是廢YouTube）

因為參與綜藝節目「凹嗚狼人殺」單元引起關注的歌手陳零九，近來也積極經營YouTube頻道，而在上個月底，陳零九上傳一支名為「【九是愛】或許我無法懂你，但我可以陪你」的10分鐘影片，影片內容感人，引起網友討論。影片中，陳零九收到網友泡泡的留言，對方主要是想幫因為出車禍，造成行動不方便的身心障礙朋友萱蓉過生日，因為知道萱蓉很喜歡陳零九，所以希望能請陳零九幫忙替萱蓉加油打氣，而陳零九得知消息後，與泡泡通過電話，也馬上決定要給即將過生日的萱蓉一個特別的驚喜。在付諸行動當天，陳零九先是打電話給萱蓉，祝福她生日快樂，原以為驚喜只有這樣，沒想到陳零九還誠意十足的到萱蓉家登門拜訪，讓看到陳零九本人的萱蓉開心不已，當場落淚，陳零九也把準備的好的禮物，包括簽名海報、尚未發行的小九T-shirt，一併送給萱蓉，也以自己在低潮寫的歌曲《I am I can》鼓勵對方。事後，陳零九對這次的行動感觸頗深，「如果你們身邊有類似的朋友，我們可能沒辦法替你們做什麼，但你們並不孤單，謝謝你們，加油！」而當事人萱蓉在看到影片上傳到YouTube後，也留言表示感謝陳零九：「