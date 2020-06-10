求歡不成惱羞成怒　阿龐家暴怒賞「兒子」巴掌

八點檔《生生世世》劇情扣人心弦，本周阿龐將上演家暴戲碼，劇中飾演林嘉俐的老公，在家中樹立父權至上的形象，因為向老婆求歡不成惱羞成怒，進而將怒氣發洩在兒子薛仕凌身上，不僅徒手破壞薛仕凌的油畫作品、還動手家暴賞巴掌，氣場強大把薛仕凌嚇得渾身顫抖。



▲阿龐打薛仕凌（右）力道過大。（圖 / 台視提供） 阿龐拍攝這場巴掌戲前表示不會真打臉，並笑說：「後面如果有更生氣的那就可以真打。」薛仕凌求好心切，為了讓一切看起來更逼真，向阿龐提出「來真的」要求，遭到阿龐連忙回絕。只是沒想到正式來時還是擦槍走火，阿龐出手時距離沒抓好，一巴掌不偏不倚的打在薛仕凌臉上，讓在場的工作人員都嚇了一大跳。阿龐表示雖然聲音大，但當下有收力，薛仕凌拍完戲也直呼：「不會痛、龐哥專業！」



▲林嘉俐飾演薛仕凌（右）母親。（圖 / 台視提供） 劇中呈現早年部分家庭傳統的親子教育模式，這場父親暴跳如雷呼兒子巴掌的家暴戲，將父子關係推向危險邊緣。薛仕凌即便知道自己等下會被打，仍笑說沒有甚麼壓力，反而應該是爸爸阿龐才會緊張，薛仕凌笑著表示：「我若是龐哥壓力會很大！因為整場戲主導在他手上，萬一出手太重就要等我臉退紅、如果不小心把我牙齒打掉了就不連戲了！這一切情緒、力道、動作的掌控不容易。」



▲阿龐（左）因為向老婆求歡不成惱羞成怒。（圖 / 台視提供） 戲裡薛仕凌的畫畫興趣遭到父親極力反對，而他的真實人生也與劇中角色相去不遠，薛仕凌表示當初進演藝圈的確沒有獲得家人支持，不過因隻身在台北唸書、家人又遠在高雄，天高皇帝遠，家人也順著他。薛仕凌透露：「這應該是我比玉樹好一點的地方吧！不會正面遇到家長，最初家人是希望我大學畢業之後出國唸書，然後從事新聞業呢！」但隨著他的演藝作品累積越多，家人也漸漸能夠接納，現在反而很期待他在這部作品裡表現。



